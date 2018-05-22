Вице-президент США: военный вариант в отношении Северной Кореи никогда не исключали

22 мая вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что США никогда не снимали с повестки дня военный вариант в отношении КНДР, сообщает РИА Новости.
"Военный вариант никогда не исключали", — сказал вице-президент США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает "ливийского сценария" в отношении Северной Кореи, если ему не удастся договориться с лидером страны Ким Чен Ыном на запланированных на 12 июня в Сингапуре переговорах.
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