Вице-президент США: военный вариант в отношении Северной Кореи никогда не исключали

"Военный вариант никогда не исключали", — сказал вице-президент США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает "ливийского сценария" в отношении Северной Кореи, если ему не удастся договориться с лидером страны Ким Чен Ыном на запланированных на 12 июня в Сингапуре переговорах.