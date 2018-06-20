Визовая реформа: Евросоюз повысит стоимость шенгена

Евросоюз повысит стоимость шенгенской визы с 60 до 80 евро. Для России стоимость вырастет с 30 до 40 евро. Комитет ЕС выдал мандат на переговоры с Европарламентом о внесении поправок в визовые правила, сообщает ТАСС.
Документ должен дать европейцам более действенные средства контроля границ для противодействия наплыву мигрантов, а также упростить процедуру выдачи виз "добропорядочным путешественникам".
Так, можно будет подавать документы на визу в электронном виде максимум за 6 месяцев и минимум за 15 дней до даты поездки. Также вводится согласование единого подхода к выдаче многократных виз на срок от 1 до 5 лет.
В середине июня 2018 года власти ЕС договорились усовершенствовать функционирование базы данных шенгенских виз, установив обязанность вносить в систему всю имеющуюся информацию о запрете на въезд в отношении иностранных граждан. Модернизация обеспечит полную совместимость системы с другими системами ЕС в сфере миграции, управления границами и безопасности, пишет bfm.ru. В частности, Европол получит доступ ко всем категориям оповещения в шенгенской базе данных.
Справка
В Шенгенскую зону входят 26 стран, большинство из которых являются членами Евросоюза. Подписавшие в 1985 году соглашение страны согласились на упразднение пограничного контроля на внутренних границах и установили общие правила о предоставлении убежища.
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