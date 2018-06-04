Владимир Путин и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал послание президента Путина Ким Чен Ыну, в том числе, приглашение посетить нашу страну с официальным визитом",— рассказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников на встрече с делегацией КНДР.

Сергей Лавров провел переговоры с Ким Чен Ыном 31 мая. Центральное телеграфное агентство Кореи охарактеризовало встречу как "дружественную и полезную". Во время переговоров обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в регионе. Лидер КНДР заявил, что воля его страны "к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой".