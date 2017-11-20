Власти приказали снести развалюхи вдоль Чуйского тракта

Глава республики Алтай подчеркнул, что разрушающиеся постройки уродуют местность. По его словам, за зиму следует составить точный список таких зданий, связаться с собственниками и предложить им помощь в сносе.

Александр Бердников отметил, что прежде всего снести нужно объекты вдоль Чуйского тракта, а также в Усть-Коксинском, Чойском, Турочакском, Майминском районах.