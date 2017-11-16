Вместо Летучей новой ведущей "Ревизорро" станет актриса из "Универа"

Новой ведущей программы "Ревизорро" на телеканале "Пятница" станет актриса Настасья Самбурская. Об этом в своем Instagram написал 15 ноября, генеральный директор канала Николай Картозия.
Самбурская уже работает на "Пятнице" в программе "Генеральная уборка". "В ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту "Ревизорро": нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту", — отметил Картозия.
30-летняя Настасья Самбурская известна зрителям по сериалу "Универ" и другим телепроектам. Также она приобрела популярность в соцсети Instagram, где у ее страницы 9 млн. подписчиков.
Ранее стало известно, что многолетняя ведущая "Ревизорро" Елена Летучая перешла работать на Первый канал. Проект на "первой кнопке" под рабочим названием "Летучий отряд" будет посвящен борьбе за свои права, которой ведущая научит зрителей.
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