Во Франции эвакуировали остров из-за угроз неизвестного

Рано утром неизвестный мужчина выкрикнул "Я убью полицейского". France Info пишет, что местные власти восприняли угрозу серьезно и приняли решение эвакуировать туристов. Пока полиции не удалось установить личность мужчины.

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом, пишет РИА Новости.