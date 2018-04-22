Во Франции эвакуировали остров из-за угроз неизвестного

Во Франции полиция эвакуировала людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы сотрудникам правоохранительных органов.
Рано утром неизвестный мужчина выкрикнул "Я убью полицейского". France Info пишет, что местные власти восприняли угрозу серьезно и приняли решение эвакуировать туристов. Пока полиции не удалось установить личность мужчины.
Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом, пишет РИА Новости.
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