Во всех новых Android-устройствах нашли серьезную уязвимость

Уязвимость RAMPage — это разновидность дефекта разработки Rowhammer, который заставляет ячейки памяти устройства взаимодействовать неправильно. Это позволяет хакерам без специальных расширений получить доступ к файлам и сохраненным паролям, а также к запущенным приложениям.

RAMpage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой, — отмечают эксперты.

Уязвимость нашли в драйвере, который впервые появился в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а затем и на более поздних версиях, оборудованных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4.

По мнению специалистов, скоро подобные атаки могут распространиться на девайсы под управлением iOS и другие гаджеты.