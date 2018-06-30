Во всех новых Android-устройствах нашли серьезную уязвимость

Сегодня, 15:15.
Жизнь

Эксперты обнаружили опасную уязвимость на всех мобильных устройствах на базе Android, которые выходили с 2012 года, пишут РИА Новости со ссылкой на TechRepublic.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном. Фото: СС0.

Уязвимость RAMPage  — это разновидность дефекта разработки Rowhammer, который заставляет ячейки памяти устройства взаимодействовать неправильно. Это позволяет хакерам без специальных расширений получить доступ к файлам и сохраненным паролям, а также к запущенным приложениям.

RAMpage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой, — отмечают эксперты.

Уязвимость нашли в драйвере, который впервые появился в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а затем и на более поздних версиях, оборудованных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4.

По мнению специалистов, скоро подобные атаки могут распространиться на девайсы под управлением iOS и другие гаджеты.

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