Водитель с пулей в голове несколько километров преследовал стрелка на автомобиле

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, стрелявшего в жителя Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка".
25 декабря около двух часов ночи неизвестный, со слов очевидцев, агрессивно вел себя возле магазина "Азбука вкуса". Находящийся там же петербуржец вступил с дебоширом в диалог и даже предложил ему отъехать в сторону, чтобы высказывать претензии где-нибудь в другом месте.
Тогда нервный мужчина подошел к Audi, за руль которой сел его новый собеседник, первым выстрелом разбил боковое стекло, а потом еще выстрелил три раза. Первая пуля попала в затылок водителю, а две других — в руку.
После этого Audi с раненым за рулем начала преследовать Range Rover, на котором пытался скрыться стрелок.
По пути следования водитель Audi позвонил в полицию, и оперативники уголовного розыска Васильевского острова задержали нервного водителя иномарки. У него изъят травматический пистолет Макарова.
Пострадавшему 27 лет. На вопрос "каким же образом вы сумели догнать злодея", он ответил: "Просто разозлился очень".
Пулю из его головы врачи вытащили, руку зашили, и он уже вышел из больницы.
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