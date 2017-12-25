Водитель с пулей в голове несколько километров преследовал стрелка на автомобиле

25 декабря около двух часов ночи неизвестный, со слов очевидцев, агрессивно вел себя возле магазина "Азбука вкуса". Находящийся там же петербуржец вступил с дебоширом в диалог и даже предложил ему отъехать в сторону, чтобы высказывать претензии где-нибудь в другом месте.

Тогда нервный мужчина подошел к Audi, за руль которой сел его новый собеседник, первым выстрелом разбил боковое стекло, а потом еще выстрелил три раза. Первая пуля попала в затылок водителю, а две других — в руку.

После этого Audi с раненым за рулем начала преследовать Range Rover, на котором пытался скрыться стрелок.

По пути следования водитель Audi позвонил в полицию, и оперативники уголовного розыска Васильевского острова задержали нервного водителя иномарки. У него изъят травматический пистолет Макарова.

Пострадавшему 27 лет. На вопрос "каким же образом вы сумели догнать злодея", он ответил: "Просто разозлился очень".

Пулю из его головы врачи вытащили, руку зашили, и он уже вышел из больницы.