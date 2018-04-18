Впервые в Барнауле выступит Итальянская певица Федерика Кармен Санторо

Федерика обладает нежным чистым голосом, прекрасной интонацией и тонким вкусом в подборе произведений, которые исполняет. Ее концерты проходят очень эмоционально, с оттенком театральной драматургии и не оставляют равнодушными слушателей.

Федерика училась в Консерватории Santa Cecilia в Риме. Сегодня она работает со многими выдающимися джазовыми музыкантами. Также она является выпускницей Театральной Академии "Corrado Pani", где училась со знаменитыми актерами - Annabella Cerliani, Gianni Diotajuti, Roberto Pedicini, Alessandro Prete, Pino Insegno, Claudio Insegno, Cristina Barzi.

В Барнауле ее компаньонами на сцене филармонии будут: итальянский пианист Роберто Таренци, контрабасист Асхат Сайфуллин и барабанщик Евгений Суворов.