Впервые в Барнауле выступит Итальянская певица Федерика Кармен Санторо

Сегодня, 09:56.
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Итальянская певица и актриса Федерика Кармен Санторо исполняет красивые и эмоциональные песни из репертуара величайших джазовых певиц мира – Billie Holiday, Sarah Vaughan, Betty Carter.

Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо. Фото: архив государственной филармонии Алтайского края.

Федерика обладает нежным чистым голосом, прекрасной интонацией и тонким вкусом в подборе произведений, которые исполняет. Ее концерты проходят очень эмоционально, с оттенком театральной драматургии и не оставляют равнодушными слушателей.

Федерика училась в Консерватории Santa Cecilia в Риме. Сегодня она работает со многими выдающимися джазовыми музыкантами. Также она является выпускницей Театральной Академии "Corrado Pani", где училась со знаменитыми актерами - Annabella Cerliani, Gianni Diotajuti, Roberto Pedicini, Alessandro Prete, Pino Insegno, Claudio Insegno, Cristina Barzi.

В Барнауле ее компаньонами на сцене филармонии будут: итальянский пианист Роберто Таренци, контрабасист Асхат Сайфуллин и барабанщик Евгений Суворов.

Концерт состоится 24 апреля. Начало в 18.30.

Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.
Федерика Кармен Санторо.

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