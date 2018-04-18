Впервые в Барнауле выступит Итальянская певица Федерика Кармен Санторо

Итальянская певица и актриса Федерика Кармен Санторо исполняет красивые и эмоциональные песни из репертуара величайших джазовых певиц мира – Billie Holiday, Sarah Vaughan, Betty Carter.
Федерика обладает нежным чистым голосом, прекрасной интонацией и тонким вкусом в подборе произведений, которые исполняет. Ее концерты проходят очень эмоционально, с оттенком театральной драматургии и не оставляют равнодушными слушателей.
Федерика училась в Консерватории Santa Cecilia в Риме. Сегодня она работает со многими выдающимися джазовыми музыкантами. Также она является выпускницей Театральной Академии "Corrado Pani", где училась со знаменитыми актерами - Annabella Cerliani, Gianni Diotajuti, Roberto Pedicini, Alessandro Prete, Pino Insegno, Claudio Insegno, Cristina Barzi.
В Барнауле ее компаньонами на сцене филармонии будут: итальянский пианист Роберто Таренци, контрабасист Асхат Сайфуллин и барабанщик Евгений Суворов.
Концерт состоится 24 апреля. Начало в 18.30.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.