Впервые в истории сенат США назначил руководителем ЦРУ женщину

В поддержку кандидатуры Джины Хэспел выступили 54 сенатора из 100, 45 проголосовали против.

Мировые правозащитные организации раскритиковали это назначение: ранее Джину Хэспел обвиняли в причастности к программе пыток ЦРУ и уничтожении важных свидетельств о применении пыток против заключённых.

Аналитики высказывают мнение, что назначение Хэспел говорит о намерениях Вашингтона жёсткими методами вернуть главенствующие позиции на мировой арене.

Дональд Трамп в микроблоге Twitter поздравил Джину Хэспел.