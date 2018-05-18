Впервые в истории сенат США назначил руководителем ЦРУ женщину

Сегодня, 21:01.
Политика

Сенат США назначил на пост директора ЦРУ Джину Хэспел. Таким образом впервые в истории главное разведывательное агентство возглавит женщина, пишет RT.

ЦРУ, штаб-квартира.
ЦРУ, штаб-квартира. Фото: cia.gov.ru.

В поддержку кандидатуры Джины Хэспел выступили 54 сенатора из 100, 45 проголосовали против. 

Мировые правозащитные организации раскритиковали это назначение: ранее Джину Хэспел обвиняли в причастности к программе пыток ЦРУ и уничтожении важных свидетельств о применении пыток против заключённых.

Аналитики высказывают мнение, что назначение Хэспел говорит о намерениях Вашингтона жёсткими методами вернуть главенствующие позиции на мировой арене.

Дональд Трамп в микроблоге Twitter поздравил Джину Хэспел. 

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