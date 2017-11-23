Впервые за полгода Тулеев появился на публичном мероприятии

"Бюджет — это не просто цифры, не арифметика. Это судьбы людей, — заявил Тулеев — Мы принимаем бюджет в непростой обстановке, сами видите, как США в открытую заявили, что нужно создать как можно больше проблем при выборах президента России. <...> В СМИ, блогах идет война против нас".

Губернатор также прокомментировал протесты жителей юга региона против угольных разрезов. "Очень много людей которые не понимают ничего в угольной отрасли. Им нужно закрыть шахты, разрезы <...> Им платят большие деньги, им нужно отработать. Наши люди это понимают, потому что, если закрыть хотя бы один разрез — это тысячи семей, тысячи судеб", — считает он.

Глава региона назвал тех, кто протестует и проводит митинги, "отморозками". Он заявил, что перед выборами президента РФ "нужна сплоченность вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина".

Глава Кемеровской области Аман Тулеев не появлялся на публике с апреля 2017 года. Потом он ушел на больничный и восстанавливался после операции на позвоночнике. 22 августа, сидя в инвалидном кресле, провел кулуарное совещание, на котором раскритиковал подчиненных и спикера облсовета Алексея Синицына за то, что мало опровергали слухи о его отставке и состоянии здоровья. Как рассказывали источники, в Кремле ждали от него заявления об отставке и подбирали кандидатов на пост руководителя Кузбасса.

По информации интернет-издания, Тулеев до сих пор принимает посетителей у себя в резиденции, не выезжая в администрацию правительства области. Впервые за долгие годы он не участвовал в Дне шахтера. Кроме того, официальные документы подписывает его первый заместитель Владимир Чернов в статусе и.о. губернатора.

Прямая трансляция бюджетного послания гебернатора Кузбасса Тулеева: