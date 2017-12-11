Все российские поезда пустили в обход Украины

Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов. Переходный период занял сутки с 10 по 11 декабря.

Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. До этого российские поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу. Сейчас остался только один российский поезд, который идет по украинской территориии — транзитом через Киев в Молдавию.

Строительство железнодорожной линии "Журавка — Миллерово" началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017-го, пишут "Известия". Там построено семь новых железнодорожных станций. Максимальная скорость движения пассажирских поездов — 140 км/ч, грузовых — 90 км/ч. Линия стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.