Все российские поезда пустили в обход Украины

Все российские пассажирские и грузовые поезда с 11 декабря полностью переходят на движение по новой железнодорожной линии "Журавка — Миллерово" в обход Украины. Об этом сообщает "Российская газета".
Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов. Переходный период занял сутки с 10 по 11 декабря.
Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. До этого российские поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу. Сейчас остался только один российский поезд, который идет по украинской территориии — транзитом через Киев в Молдавию.
Строительство железнодорожной линии "Журавка — Миллерово" началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017-го, пишут "Известия". Там построено семь новых железнодорожных станций. Максимальная скорость движения пассажирских поездов — 140 км/ч, грузовых — 90 км/ч. Линия стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.
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