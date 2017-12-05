ВТБ и ВТБ24 предупредили о проблемах с банкоматами

"Уважаемые клиенты, по не зависящим от банкам причинам при проведении операции по картам в терминалах сторонних банков возможно возникновение ошибок. Приносим извинения за возможные неудобства", — цитирует "Дождь" сообщение.

4 декабря о проблемах с картами сообщал Сбербанк: в его колл-центре передавалось автоматическое сообщение о том, что у ряда клиентов на карточных счетах было ошибочно произведено списание средств, которое кредитная организация обещает компенсировать в течение ближайших пяти дней. Пользователи карт Сбербанка пояснили, что за одну и ту же операцию (покупку) с них по несколько раз списывали деньги.

Предыдущий сбой в работе карточной системы Сбербанка произошел на прошлой неделе, когда некоторые клиенты не могли осуществить операции по картам, пользователи Twitter сообщали о проблемах с приложением "Сбербанк.Онлайн", а ряд владельцев карт не сумели снять наличные или оплатить свои покупки. Неполадки были устранены в течение дня 30 ноября, пишет polit.ru.