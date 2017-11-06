Вверх ногами: эпатажный художник создал скульптуру Ксении Собчак

Автор заявил, что своим творением отражает позицию телеведущей, которая постоянно меняет свое мнение. Ожидается, что скульптуру выставят в Москве, в Музее ультрасовременного искусства Artplay.

Справка

Александр Донской занимал пост мэра Архангельска с марта 2005 года по февраль 2008 года, а в 2006 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но стал фигурантом уголовного дела, получил три года условно и лишился поста.

Основал "Музей эротического искусства "Точка G" в Москве. В октябре 2017 года публично сообщил в своем видеоблоге, что является гомосексуалистом. Женат, есть дети.