Вверх ногами: эпатажный художник создал скульптуру Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге изготовили памятник Ксении Собчак "вверх ногами". Автор скульптуры — художник-акционист Александр Донской. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Автор заявил, что своим творением отражает позицию телеведущей, которая постоянно меняет свое мнение. Ожидается, что скульптуру выставят в Москве, в Музее ультрасовременного искусства Artplay.
Справка
Александр Донской занимал пост мэра Архангельска с марта 2005 года по февраль 2008 года, а в 2006 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но стал фигурантом уголовного дела, получил три года условно и лишился поста.
Основал "Музей эротического искусства "Точка G" в Москве. В октябре 2017 года публично сообщил в своем видеоблоге, что является гомосексуалистом. Женат, есть дети.
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