"Яндекс" создал "колонку" для дома, с которой можно поговорить

Это первое устройство, созданное интернет-холдингом. "Яндекс.Станция" — это домашний помощник, с которым можно поговорить и дать распоряжения. К примеру, включить музыку или фильм на телевизоре.

"Алиса" подключена к сервису "Яндекс.Музыка", каталогам онлайн-кинотеатров. Станция может найти музыку или фильм, управлять проигрыванием. В ближайшее время появятся функции "рассказать сказку".



Собирать устройство будут в Китае.

В конце 2016 года Google запустила свою экосистему Google Home для устройств voice-first (управляемых голосом), в 2017 году Apple представила HomePod. Однако устройства от Google и Apple пока официально не продаются в России, а Alexa не поддерживает русский язык.