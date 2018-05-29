"Яндекс" создал "колонку" для дома, с которой можно поговорить

"Яндекс" представил колонку для дома, оснащенную голосовым помощником "Алиса". Эта мультимедийная система сможет общаться с пользователями и исполнять распоряжения, пишет РБК. В магазинах устройство появится летом 2018 года. Оно будет стоить 9,9 тыс. рублей.
Это первое устройство, созданное интернет-холдингом. "Яндекс.Станция" — это домашний помощник, с которым можно поговорить и дать распоряжения. К примеру, включить музыку или фильм на телевизоре.
"Алиса" подключена к сервису "Яндекс.Музыка", каталогам онлайн-кинотеатров. Станция может найти музыку или фильм, управлять проигрыванием. В ближайшее время появятся функции "рассказать сказку".
Собирать устройство будут в Китае.
В конце 2016 года Google запустила свою экосистему Google Home для устройств voice-first (управляемых голосом), в 2017 году Apple представила HomePod. Однако устройства от Google и Apple пока официально не продаются в России, а Alexa не поддерживает русский язык.
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