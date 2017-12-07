Юридически подкованный барнаулец хотел обмануть женщину на 2 млн рублей

Мужчина знал, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении потерпевшей, поэтому представился женщине их сотрудников. У него были знания в юриспруденции и он пообещал помочь и уладить дело. За свои услуги мужчина просил 2 млн рублей.

За помощью потерпевшая обратилась в краевое УФСБ. Злоумышленника задержали при передаче денег.

Мужчина не признал свою вину. Он рассказал, что предлагал женщине лишь услуги юриста за 200 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, подсудимый будет должен заплатить штраф 100 тыс. рублей.