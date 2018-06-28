За выдачу ссылок на запрещенные сайты в России оштрафуют на 700 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о штрафах для операторов поисковых интернет-систем. Их накажут на сумму от 3 до 700 тысяч рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории России ограничен по решению суда. Закон вступит в силу 27 сентября, пишет Интерфакс.
Законом внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им поисковики обязаны прекратить выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы. За нарушение этой нормы граждан могут оштрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — на 30-50 тыс. рублей, юридических — на 500-700 тыс. рублей.
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