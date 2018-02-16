Закулисье: на инвестиционном форуме спорили на виски из-за политического будущего Медведева

Однако закулисная повестка формировалась вокруг двух других вопросов: кто из правительства сохранится в 2018 году и где Олег Дерипаска, пишет ura.ru.

Бизнесмены, региональные чиновники, сотрудники госкорпораций фактически делали ставки на то, будет ли Медведев премьер-министром в новом правительстве или нет. Так, за обедом перед выступлением главы российского правительства заместитель губернатора одного из регионов сказал, что поспорил на бутылку виски с московским бизнесменом о политическом будущем премьера: "Вот, теперь буду слушать премьера и считывать скрытые знаки".

Похожие разговоры велись в "Шахматной гостиной". "По выступлению Медведева сразу станет понятно, прощается он или нет. Это ведь все-таки его форум", — говорил один из присутствующих на мероприятии.

Само выступление Медведева получилось рабочим, без сенсаций. Премьер шутил, улыбался, говорил про человеческий капитал, плохие дороги в регионах, цифровизацию и нехватку кадров, правильную конкуренцию и развитие регионов.

В истории останется, наверное, шутка Медведева про Google.

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов предложил премьеру: "Как думаете, Alibaba бы состоялся, если бы в Китае был Amazon и eBay? Вот не факт… Понимаете, мы должны выращивать своих. Может быть, Google приостановить, чтобы "Яндекс" вырос? Какие-то такие вещи мы должны думать", — "Google мы можем приостановить, но в одной отдельно взятой стране", — заявил в ответ Медведев.

По итогам выступления премьер-министра, участник форума, глава АПЭК Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом "URA.RU" рассказал, что стилистика дискуссии пленарного заседания свидетельствует о готовности Дмитрия Медведева возглавить новое правительство: "Полагаю, что Дмитрий Медведев останется премьером, но в социально-экономическом блоке произойдет переформатирование".

Еще одной интригой форума стало отсутствие бизнесмена Олега Дерипаски. Его участие было заявлено на секции "Новая региональная политика — преемственность или перемены", но в итоге Дерипаска не приехал на форум.

Собеседники агентства среди бизнесменов гадали, сам он решил не приезжать после истории с Настей Рыбкой или ему посоветовали этого не делать.

Факт

Настя Рыбка — это псевдоним Анастасии Вашукевич, которая перебралась в Москву из Белоруссии (из Бобруйска). По одним данным родилась в 1996 году, по другим, ей уже 28 лет. Ее имя стало популярным в сети после того, как Алексей Навальный обнародовал очередной свой фильм-расследование "Секс-охотница разоблачает взяточника". Как рассказала сама героиня фильма Навального, она якобы находилась на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, где тот встречался с зампредом правительства РФ Олегом Приходько, где ее, якобы изнасиловали.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов публикацию на сайте Алексея Навального с расследованием про Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько, сообщает Meduza.

Справка

Традиционно инвестиционной форум в Сочи считается главной публичной площадкой страны, где можно увидеть и услышать почти всех министров кабмина. Поэтому помимо бизнесменов в эти дни в Сочи стараются прилететь почти все руководители регионов, чтобы использовать еще одну возможность для лоббирования интересов своих территорий и обсуждения острых вопросов.