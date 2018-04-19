"Запах смерти" накрыл американский город

"Этот запах просто невыносим, особенно с наступлением сумерек, когда воздух прогревается. Это запах трупов и гниения, запах смерти", — сказала мэр Хизер Холл (Heather Hall).

Вагоны стоят неподалеку от полей для софтбола, где ранее проводились соревнования школьников Сейчас детям приходится тренироваться и играть на других площадках. Местная жительница призналась, что капает мятное масло под нос, потому что не может перенести постоянную вонь, пишет Lenta.ru.

Груз должен был прибыть на свалку в городе Вест Джефферсон, но его жители выступили против. Поезд застрял в Пэррише (в городе проживают 982 человека, — прим.ред.) на время судебного разбирательства. Холл надеется, что ситуация разрешится к лету, иначе, когда наступит жара, запах станет невыносимым.

Поезда ежегодно вывозят отходы из Нью-Йорка в южные штаты после запрета выбрасывать их в Атлантический океан.