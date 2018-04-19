"Запах смерти" накрыл американский город

Перевозящий фекалии поезд на два месяца застрял в городке Пэрриш, его жители жалуются на непрекращающуюся вонь, пишет Orlando Sentinel.
"Этот запах просто невыносим, особенно с наступлением сумерек, когда воздух прогревается. Это запах трупов и гниения, запах смерти", — сказала мэр Хизер Холл (Heather Hall).
Вагоны стоят неподалеку от полей для софтбола, где ранее проводились соревнования школьников Сейчас детям приходится тренироваться и играть на других площадках. Местная жительница призналась, что капает мятное масло под нос, потому что не может перенести постоянную вонь, пишет Lenta.ru.
Груз должен был прибыть на свалку в городе Вест Джефферсон, но его жители выступили против. Поезд застрял в Пэррише (в городе проживают 982 человека, — прим.ред.) на время судебного разбирательства. Холл надеется, что ситуация разрешится к лету, иначе, когда наступит жара, запах станет невыносимым.
Поезда ежегодно вывозят отходы из Нью-Йорка в южные штаты после запрета выбрасывать их в Атлантический океан.
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