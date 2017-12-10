Запущенная палестинцами ракета попала в израильский детский сад

Police sappers find rocket fired from Gaza over weekend that struck the city of #Sderot & landed in a kindergarten area. Damage caused. pic.twitter.com/vBcGlHzfUx — Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 9 декабря 2017 г.

Мики Розенфельд,

официальный представитель полиции:

Полицейские сапёры нашли ракету, которая была выпущена в конце недели из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада.

К счастью, в момент обстрела детский сад пустовал. Но, по словам Розенфельда, учреждению был причинён ущерб, его размеры не уточняются.

Обстрелы начались после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о переноси посольства США в Иерусалим. Палестинцы объявили День гнева, произошли стычки с полицией Израиля. Появились жертвы и пострадавшие. 8 декабря были запущены ракеты из сектора Газа. Израильская авиация в ответ атаковала позиции ХАМАС.