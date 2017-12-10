Запущенная палестинцами ракета попала в израильский детский сад

Ракета палестинцев, запущенная из сектора Газа, попала на территорию детского сада в городке Сдероте на юге Израиля, передает RT со ссылкой на офицального представителя полиции.
Police sappers find rocket fired from Gaza over weekend that struck the city of #Sderot & landed in a kindergarten area. Damage caused. pic.twitter.com/vBcGlHzfUx— Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 9 декабря 2017 г.
Мики Розенфельд,
официальный представитель полиции:
Полицейские сапёры нашли ракету, которая была выпущена в конце недели из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада.
К счастью, в момент обстрела детский сад пустовал. Но, по словам Розенфельда, учреждению был причинён ущерб, его размеры не уточняются.
Обстрелы начались после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о переноси посольства США в Иерусалим. Палестинцы объявили День гнева, произошли стычки с полицией Израиля. Появились жертвы и пострадавшие. 8 декабря были запущены ракеты из сектора Газа. Израильская авиация в ответ атаковала позиции ХАМАС.
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