Запущенная палестинцами ракета попала в израильский детский сад

Сегодня, 15:28.
Политика

Ракета палестинцев, запущенная из сектора  Газа, попала на территорию детского сада в городке Сдероте на юге Израиля, передает RT со ссылкой на офицального представителя полиции.

Мики Розенфельд,
официальный представитель полиции:

Полицейские сапёры нашли ракету, которая была выпущена в конце недели из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада.

К счастью, в момент обстрела детский сад пустовал. Но, по словам Розенфельда, учреждению был причинён ущерб, его размеры не уточняются.

Обстрелы начались после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о переноси посольства США в Иерусалим. Палестинцы объявили День гнева, произошли стычки с полицией Израиля. Появились жертвы и пострадавшие. 8 декабря были запущены ракеты из сектора Газа. Израильская авиация в ответ атаковала позиции ХАМАС.

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