Зарегистрирован первый случай смерти от передозировки марихуаной

Врачи обследовали 11-месячного малыша, которого доставили в отделение неотложной помощи. Опекун мальчика сказал, что до госпитализации ребенок был то раздражительным, то слишком вялым.

Обследование выявило, что у мальчика стремительно развился миокардит — поражение сердечной мышцы. После смерти ребенка специалисты установили, что в его крови содержался основной психоактивный компонент марихуаны в высокой концентрации. Позже выяснилось, что родители мальчика регулярно употребляли наркотики.

Медики считают, что легализация марихуаны подвергает риску детей, которые могут случайно употребить наркотик, например, вместе с пищей.