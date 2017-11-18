Зарегистрирован первый случай смерти от передозировки марихуаной

В США задокументирован первый случай смерти из-за передозировки марихуаной, сообщили медики из штата Колорадо. Результаты своих наблюдений специалисты опубликовали в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.
Врачи обследовали 11-месячного малыша, которого доставили в отделение неотложной помощи. Опекун мальчика сказал, что до госпитализации ребенок был то раздражительным, то слишком вялым.
Обследование выявило, что у мальчика стремительно развился миокардит — поражение сердечной мышцы. После смерти ребенка специалисты установили, что в его крови содержался основной психоактивный компонент марихуаны в высокой концентрации. Позже выяснилось, что родители мальчика регулярно употребляли наркотики.
Медики считают, что легализация марихуаны подвергает риску детей, которые могут случайно употребить наркотик, например, вместе с пищей.
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