Зарубежные инвесторы за неделю вывели из России рекордную сумму

Международные инвесторы ускорили вывод капитала из РФ, выяснили аналитики Emerging Portfolio Fund Research.
Всего за неделю с 14 по 20 июня произошел отток на сумму как минимум в $460 млн — рекорд за несколько лет, пишет "Коммерсант". Последний раз такое происходило в августе 2015 года.
Эксперты подсчитали, что за два месяца инвесторы забрали из фондов почти $1,8 млрд, пишет "Росбалт".
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