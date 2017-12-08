Заснявший российскую "скорую помощь" в Стокгольме швед обратился к россиянам

"Мне было любопытно, так как я никогда не видел здесь иностранную скорую помощь. Это не пример шведской русофобии. Я люблю водку. И Альфреда Шнитке", — сообщил Юнассон в своем микроблоге.

To all Russians: I didn't think there was anything nefarious about a Russian ambulance in Stockholm, I was just curious as I've never seen a foreign ambulance here.



This is not an example of Swedish Russophobia, at least not on my end.



I love vodka. And Alfred Schnittke. ♥️ — Måns Jonasson (@mansj) 7 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме — на вызов к пациенту приехала машина "скорой помощи" с российскими номерами. Оказалось, что одиннадцатая бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка" вывозила из Швеции на родину гражданина России. Медики оказали первую помощь прохожему в центре Стокгольма, с которым прямо на улице случился эпилептический припадок.