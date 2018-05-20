Зазеркалье "Музейной ночи". Как фрики провели праздник в барнаульской аптеке

"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Главным событием вечера стало проведение гастрономической акции "Ночь гурманов". В этом году повара держали название блюда в секрете. Секретным блюдом оказался десерт "Крем-брюле", который был приготовлен в честь победы Наполеона над Египтом. В состав десерта входили жирные сливки, желтки, сахар и сироп.
История гласит, что Наполеон праздновал победу три дня и три ночи. Тогда он приказал приготовить десерт с карамельным куполом. Когда солдаты стали стрелять из ружья, чтобы тем самым устроить праздничный салют, несколько искр от залпа попали на купол. Карамельный купол у Наполеона сгорел.
А вот повара "Горной аптеки" после приготовления правильно подожгли карамель, которая в считанные секунды расплавилась на десерте. Желающих отведать лакомство оказалось так много, что оно разлетелось за несколько минут.
Вечер завершился веселой "Джигой-Дрыгой" от Безумного Шляпника и зажигательной музыкой от Эльдара Бабаева.
Справка
В прошлом году "Горная аптека" приготовила огромную "таблетку", в 2015 году гостям представили картину 2х2 метра из огромного количества гренок, а в 2014 году для посетителей приготовили 100-литровый молочно-облепиховый коктейль.
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