Зазеркалье "Музейной ночи". Как фрики провели праздник в барнаульской аптеке

"Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Музейная ночь" в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Главным событием вечера стало проведение гастрономической акции "Ночь гурманов". В этом году повара держали название блюда в секрете. Секретным блюдом оказался десерт "Крем-брюле", который был приготовлен в честь победы Наполеона над Египтом. В состав десерта входили жирные сливки, желтки, сахар и сироп.

История гласит, что Наполеон праздновал победу три дня и три ночи. Тогда он приказал приготовить десерт с карамельным куполом. Когда солдаты стали стрелять из ружья, чтобы тем самым устроить праздничный салют, несколько искр от залпа попали на купол. Карамельный купол у Наполеона сгорел.

А вот повара "Горной аптеки" после приготовления правильно подожгли карамель, которая в считанные секунды расплавилась на десерте. Желающих отведать лакомство оказалось так много, что оно разлетелось за несколько минут.

Вечер завершился веселой "Джигой-Дрыгой" от Безумного Шляпника и зажигательной музыкой от Эльдара Бабаева.

Справка

В прошлом году "Горная аптека" приготовила огромную "таблетку", в 2015 году гостям представили картину 2х2 метра из огромного количества гренок, а в 2014 году для посетителей приготовили 100-литровый молочно-облепиховый коктейль.