Холод не помеха: коммунисты почтили память вождя

Мария Прусакова,

первый секретарь краевого комитета КПРФ:

На улице -38, но для настоящих сибиряков-коммунистов это не повод пропустить день памяти В.И.Ленина.

В этот день, кроме того, алтайские коммунисты провели пленум барнаульского горкомт, где официально выбрали первым секретарем Анатолия Барсукова (с ним Прусакова изображена на фото).

Напомним, прежний глава барнаульских коммунистов Андрей Сартаков покинул пост после внутрипартийного конфликта, вызванного тем, что он и еще два его однопартийца (Владимир Попов и Юрий Астанчик) проголосовали "за" бюджет края на 2018 год вопреки позиции фракции в краевом парламенте.