Желтый снег и коричневый дождь выпали на курортах юга России, жители боятся химии

В социальных сетях Ростова-на-Дону появились тревожные сообщения - жители Ростова строили разные версии случившегося. По одной из них, желтый сне и коричневый дождь дождь в Ростове пошел из-за аварии на заводе в Белореченске.

Было немало тех, кто утверждал, что из-за ливня им стало тяжело дышать, они кашляли и задыхались, а кожа стала шелушиться.

Явление вызвало немалое удивление. "Сегодня вышел из дома на улицу и не узнал свою машину. Из черной она стала вся желтая, покрытая какими-то пятнами. Живу в Сочи 20 лет, такое вижу впервые", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель Сергей Макаров.

Желтый снег наблюдался и в Адыгее, в Грузии, украинские СМИ утверждали, что он выпал и в Одесской области — он оставлял пятна на одежде.

Очевидцы, наблюдавшие явление по всей Кубани, говорили, что осадки желто-коричневого цвета, шли недолго — около получаса. Что об этом думают ученые?

"Он не является химическим и не может нанести вреда. Подтверждает эту версию то, что вчера наблюдались песчаные бури на острове Крит, где песку неоткуда взяться. На нашей территории, пройдя через Черное море, выпадают более легкие фракции в виде пыли, поднявшиеся благодаря потокам существенно выше, — объяснил порталу "Югополис" руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь (цитируем по gazeta.ru).

Эксперт также пояснил, что в регионах, которые столкнулись с явлением, воздушная масса довольно влажная, и, учитывая, что на песчинках пустынной пыли усиливается конденсация, они конденсируют влагу и выпадают в виде подкрашенных осадков.

Другой эксперт сказал, что это "привет" из Ливийской пустыни, где началась пыльная буря.