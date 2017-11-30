Жена бывшего начальника охраны Путина попала в список Forbes

Супруга экс-главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила, став владелицей ряда крупных предприятий, вошла в список Forbes, пишет "Собеседник".
По информации издания, пенсионерка Мурова стала владелицей доли в "Едином медицинском центре", одной из крупнейших российских медицинских компаний. Также сообщается, что теперь ей принадлежит половина поместья Михальченко "Овсяное".
Также Муровой принадлежит доля в ООО "Управление имуществом "Завод "Измерон", которое занимается производством внутрискважинного оборудования, в том числе для "Газпрома", пишет "Собеседник".
Издание также сообщает, что Мурова получила большую половину компании "Феникс" (уставной капитал — 11 млрд рублей), занимающейся строительством в Петербурге порта Бронка, считавшегося ключевым активом Михальченко. Однако СМИ не удалось выяснить, каким образом пенсионерка стала владелицей всех этих активов, управляет ими ее 22-летний внук, пишет "Росбалт".
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