Жена бывшего начальника охраны Путина попала в список Forbes

По информации издания, пенсионерка Мурова стала владелицей доли в "Едином медицинском центре", одной из крупнейших российских медицинских компаний. Также сообщается, что теперь ей принадлежит половина поместья Михальченко "Овсяное".

Также Муровой принадлежит доля в ООО "Управление имуществом "Завод "Измерон", которое занимается производством внутрискважинного оборудования, в том числе для "Газпрома", пишет "Собеседник".

Издание также сообщает, что Мурова получила большую половину компании "Феникс" (уставной капитал — 11 млрд рублей), занимающейся строительством в Петербурге порта Бронка, считавшегося ключевым активом Михальченко. Однако СМИ не удалось выяснить, каким образом пенсионерка стала владелицей всех этих активов, управляет ими ее 22-летний внук, пишет "Росбалт".