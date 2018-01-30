Женщинам-полицейским разрешили плакать на работе

Вчера, 21:29.
Жизнь

В английском графстве Ноттингемшир откроют "комнаты плача" для женщин-полицейских. В этих помещениях сотрудницы, которые страдают от симптомов менопаузы, смогут "выплеснуть эмоции" или отдохнуть, пишет Metro.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается. Фото: СС0.

В комнатах можно будет регулировать температуру и снимать часть одежды, чтобы справиться c приливами.

Также женщинам предложат сдавать тесты на физподготовку персонально, а не группами, чтобы не травмировать их самооценку.

Полиция ввела такие меры после того, как одна из сотрудниц не выдержала условий работы и уволилась. По ее словам, многие женщины покидают правоохранительные органы, так как не могут справиться с симптомами менопаузы на рабочем месте, пишет "Росбалт".

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