Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство лося

Прокуратура Ельцовского района направила в суд уголовное дело по факту незаконной охоты на территории района. Местного жителя обвиняют в незаконной добыче лося, сообщает сайт краевого ведомства.
В ходе предварительного расследования установили, что житель села Ельцовка вел незаконную охоту без соответствующего разрешения и добыл одну особь лося. Он совершил преступление, предусмотренное п. "а" ч.1 ст. 258 УК РФ. По оценкам прокуратуры материальный ущерб от преступления составил около 120 тыс. рублей.
Подозреваемый на стадии дознания полностью возместил ущерб.
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