Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство лося

В ходе предварительного расследования установили, что житель села Ельцовка вел незаконную охоту без соответствующего разрешения и добыл одну особь лося. Он совершил преступление, предусмотренное п. "а" ч.1 ст. 258 УК РФ. По оценкам прокуратуры материальный ущерб от преступления составил около 120 тыс. рублей.

Подозреваемый на стадии дознания полностью возместил ущерб.