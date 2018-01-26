Житель Алтайского края разобрал бревенчатый мост через переправу и увез его домой

Топчихинские полицейские задержали гражданина, которого подозревают в краже бревен переправы. Мужчина фактически разобрал мост.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в период с 13 по 22 января 34-летний житель села Парфеново похитил 20 штук шестиметровых бревен, из которых была сооружена переправа через протоку, расположенную в 15 км от населенного пункта. Бревна мужчина увез на принадлежащем ему тракторе МТЗ к себе домой, после чего распилил их на доски.
Сумма ущерба лесничеству "Зиминское" составила около 20 тысяч рублей.
За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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