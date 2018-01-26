Житель Алтайского края разобрал бревенчатый мост через переправу и увез его домой

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в период с 13 по 22 января 34-летний житель села Парфеново похитил 20 штук шестиметровых бревен, из которых была сооружена переправа через протоку, расположенную в 15 км от населенного пункта. Бревна мужчина увез на принадлежащем ему тракторе МТЗ к себе домой, после чего распилил их на доски.

Сумма ущерба лесничеству "Зиминское" составила около 20 тысяч рублей.

За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.