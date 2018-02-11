Жители Алтайского края потратят на блины меньше других сибиряков

Специалисты сравнили среднюю стоимость всех продуктов, из которых пекут блины: молока, муки, яиц, масла, сахара и соли. В среднем по России стоимость порции, приготовленной из одного литра молока по ценам января 2018 года, составила 121,85 руб.

"Блинный набор" в Алтайском крае стоит 99,8 рублей, в Кемеровской области - 14,89 рублей, в Забайкальском крае - 140,94 рубля.