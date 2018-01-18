Жители Камня-на-Оби и полицейские несколько часов искали пропавшего школьника

В Камне-на-Оби 16 января из школы домой не вернулся 9-летний Эдуард Грудев. Его искал весь город, сообщают "Каменские известия".
Родители пропавшего мальчика обратились в полицию. Они рассказали, что Эдуард вышел из школы, но не пришел домой. Жители Камня-на-Оби присоединились к поискам вместе с сотрудниками служб.
Эдуард живет на улице Ленинградской, поэтому основные силы бросили на обследование расположенного неподалеку карьера. Участники клуба "МВД 4х4" вели поиск по труднодоступным заснеженным оврагам рядом с Барнаульским трактом, используя громкоговоритель. Также ребята дали свои внедорожники полицейским.
Полицейские отрабатывали связи мальчика, они поговорили с каждым из его одноклассников. Мама ребенка рассказала, что сын замкнутый и особо ни с кем из приятелей не общается. Он плохо ориентируется, а телефона у него нет.
Через несколько часов семье позвонила мама бывшего одноклассника Эдуарда. Женщина сообщила, к ним пришел замерзший мальчик и попросил разрешения погреться. Выяснилось, что Эдуард все время был на пришкольной территории. Что он там делал, неизвестно.
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