Жители Камня-на-Оби и полицейские несколько часов искали пропавшего школьника

Родители пропавшего мальчика обратились в полицию. Они рассказали, что Эдуард вышел из школы, но не пришел домой. Жители Камня-на-Оби присоединились к поискам вместе с сотрудниками служб.

Эдуард живет на улице Ленинградской, поэтому основные силы бросили на обследование расположенного неподалеку карьера. Участники клуба "МВД 4х4" вели поиск по труднодоступным заснеженным оврагам рядом с Барнаульским трактом, используя громкоговоритель. Также ребята дали свои внедорожники полицейским.

Полицейские отрабатывали связи мальчика, они поговорили с каждым из его одноклассников. Мама ребенка рассказала, что сын замкнутый и особо ни с кем из приятелей не общается. Он плохо ориентируется, а телефона у него нет.

Через несколько часов семье позвонила мама бывшего одноклассника Эдуарда. Женщина сообщила, к ним пришел замерзший мальчик и попросил разрешения погреться. Выяснилось, что Эдуард все время был на пришкольной территории. Что он там делал, неизвестно.