Жительница Барнаула обчистила мобильный банк своей подруги

Полицейские Барнаула нашли девушку, которая в декабре 2017 года похитила деньги у своей подруги: она просто перевела их себе на карту через приложение мобильного банка, установленное на телефоне.

Перевести деньги удалось, когда потерпевшая оставила телефон без присмотра. Хозяйка не досчиталась 5,5 тыс. рублей, сообщает Главное управление МВД по Алтайскому краю. Когда сотрудники полиции установили личность подозреваемой, она дала признательные показания, обязуясь возместить сумму ущерба. По факту кражи возбуждено уголовное дело.