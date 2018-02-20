Жительница Барнаула заявила, что сломала зуб из-за осколков мидии в роллах

Сегодня, 16:24.
Происшествия

Жительница Барнаула заказала роллы в одной из городских сетей быстрого питания. Ей попался кусочек раковины мидии и женщина сломала зуб, сообщают "Альфа-новости".

Девушка, улыбка, зубы.
Девушка, улыбка, зубы. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Сначала пострадавшая подумала, что в суши был осколок отломившегося керамического ножа, который используют при нарезке роллов. Однако оказалось, что это фрагмент раковины мидии.

Сейчас женщина хочет компенсировать деньги, которые она потратит на восстановление зуба. В сети быстрого питания отказались удовлетворить требования во внесудебном порядке. Пострадавшая планирует обратиться в суд.

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