Жительница Барнаула заявила, что сломала зуб из-за осколков мидии в роллах

Сначала пострадавшая подумала, что в суши был осколок отломившегося керамического ножа, который используют при нарезке роллов. Однако оказалось, что это фрагмент раковины мидии.

Сейчас женщина хочет компенсировать деньги, которые она потратит на восстановление зуба. В сети быстрого питания отказались удовлетворить требования во внесудебном порядке. Пострадавшая планирует обратиться в суд.