Жителям города в Пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги

В квитанциях за коммунальные услуги у жителей города Кунгур появилась новая строка — "ОДН за сточные воды". Людям придется платить 7 рублей в месяц за воду, которая бежит с крыши и попадает в канализацию, пишет газета "Искра".
Коммунальщики рассказали, что сбор средств законен. Начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал" Роза Сулейманова сослалась на приказ Региональной службы по тарифам. Он утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему.
Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях, — пояснила Сулейманова.
Она добавила, что плату за общедомовые нужды на отведение сточных вод, согласно приказу, будут взимать круглый год, зимой и летом. Снизить затраты можно, если своевременно ремонтировать и поддерживать герметичность инженерных сетей и уличных люков.
Сбор денег на дождь и снег коммунальщики проводят не в первый раз. Так в начале 2017 года работники ЖКХ Еврейской автономной области включили в квитанцию строку "выпадение осадков от дождей и таяния снега". Для собственников это стало полной неожиданностью, пишет Ura.ru.
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