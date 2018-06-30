Жителям города в Пермском крае включили плату за дождь в коммунальные услуги

Коммунальщики рассказали, что сбор средств законен. Начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал" Роза Сулейманова сослалась на приказ Региональной службы по тарифам. Он утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему.

Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях, — пояснила Сулейманова.

Она добавила, что плату за общедомовые нужды на отведение сточных вод, согласно приказу, будут взимать круглый год, зимой и летом. Снизить затраты можно, если своевременно ремонтировать и поддерживать герметичность инженерных сетей и уличных люков.

Сбор денег на дождь и снег коммунальщики проводят не в первый раз. Так в начале 2017 года работники ЖКХ Еврейской автономной области включили в квитанцию строку "выпадение осадков от дождей и таяния снега". Для собственников это стало полной неожиданностью, пишет Ura.ru.