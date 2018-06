Журнал Rolling Stone назвал 100 величайших песен XXI века

Редакция журнала попросила музыкантов, продюсеров и критиков составить свои собственные топ-листы "лучшей музыки" с 2000 года, а затем сопоставили их, пишут РИА Новости.

На первом месте композиция Crazy in Love американской певицы Бейонсе, впервые появившаяся на ее дебютном альбоме Dangerously in Love 2003 года. Трек был записан при участии ее мужа, рэпера Джей-Зи.

На второй строчке песня Paper Planes британской исполнительницы M.I.A., ставшая саундтреком к оскароносному фильму "Миллионер из трущоб" (2008). Третье место досталось хиту Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.

Кроме того, в первую десятку вошли такие песни, как Hey Ya! дуэта Outkast, 99 Problems рэпера Джей-Зи, Maps американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep британской певицы Адель, Royals новозеландской певицы Лорди и Last Nite группы The Strokes.