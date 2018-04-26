"Зима не приходит": новая часть саги, по которой снимают "Игру престолов", не выйдет в 2018 году

Сегодня, 08:22.
Культура

Новая часть саги "Песнь льда и пламени", по которой снимают сериал "Игра престолов", не выйдет в печать в 2018 году. Об этом сообщил автор цикла книг Джордж Мартин, пишет "Известия". 

Игра престолов.
Игра престолов. Фото: www.kinopoisk.ru.

"Нет, зима не приходит... во всяком случае, не в 2018 году", — написал фантаст в своем блоге. 

Новая книга должна стать шестой частью чаги. Предыдущая книга — "Танец с драконами" — вышел в июле 2011 года. Следующая книга будет называться "Ветры зимы".

При этом этом Мартин отметил, что намерен в ноябре 2018 года выпустить новую книгу "Огонь и кровь", связанную с циклом романов "Песнь льда и пламени". Этот том расскажет о династии Таргариенов.

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