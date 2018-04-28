Зловещее фото Путина поместили на обложку американского журнала Newsweek

Эта обложка отсылает к статье, опубликованной как в самом журнале, так и на сайте издания, где она озаглавлена: "Заговор против Европы: Путин, Венгрия и новый железный занавес России".

Напомним, что это не первая обложка с изображением Владимира Путина в западной прессе.