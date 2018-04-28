Зловещее фото Путина поместили на обложку американского журнала Newsweek

Сегодня, 12:59.
Политика

Обложку апрельского номера Newsweek украшает лицо прищурившегося президента России Владимира Путина и заголовок "Новый железный занавес? Как Кремль хочет разделять и властвовать в Европе".

Владимир Путин попал на обложку американского журнала Newsweek.
Владимир Путин попал на обложку американского журнала Newsweek. Фото: newsweek.com.

Эта обложка отсылает к статье, опубликованной как в самом журнале, так и на сайте издания, где она озаглавлена: "Заговор против Европы: Путин, Венгрия и новый железный занавес России".

Владимир Путин попал на обложку американского журнала Newsweek.
Владимир Путин попал на обложку американского журнала Newsweek.

Напомним, что это не первая обложка с изображением Владимира Путина в западной прессе.

Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
Владимир Путин на обложках западных изданий.
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