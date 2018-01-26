"Золотой человек": глава Минэкономразвития рассказал, почему не спит по ночам

Модератор задал вопрос министру о том, какая мысль не дает ему уснуть по ночам. "Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5, 10, 15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно", — приводит слова Орешкина агентство.

Ранее эксперты Финансового университета рассказали о том, в каких крупных и средних городах России лучше всего жить. По результатам исследования за 2017 год, посвященного качеству жизни, лидером рейтинга стала Тюмень, сообщала "Национальная служба новостей".

В список также вошли Грозный, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск и Красноярск, пишет ura.ru.