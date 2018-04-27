Звезда "Сватов" и "Ликвидации" покажет в Барнауле спектакль, где сыграет 9 ролей

— Создавая этот спектакль, мы поставили перед собой действительно сложную и интересную задачу – органично соединить в одной постановке девять разных произведений Василия Шукшина.

В одном пространстве соединились мысли и о грядущем ("Космос, нервная система и шмат сала"), и о прошлом ("Экзамен"), о мечтах, о возможном будущем ("Микроскоп"), и возможном прошлом ("Миль пардон, мадам").

Перед нами реальная жизнь простых людей, которые живут так, как велит им их разум и сердце. Зрители вместе с героями Федора Добронравова смогут задуматься о собственной жизни, остаться наедине с собой и своими мыслями, осознать, что все поправимо, если ты знаешь один маленький секрет — относиться ко всему с легкостью и самоиронией.