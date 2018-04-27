Звезда "Сватов" и "Ликвидации" покажет в Барнауле спектакль, где сыграет 9 ролей

Сегодня, 22:00.
Культура

25 июля в Барнауле покажут спектакль "Чудики", в котором народный артист России Федор Добронравов сыграет девять ролей. Звезда сериалов "Сваты" и "Ликвидация" приедет на Алтай, чтобы принять участие в Шукшинском кинофестивале. Спектакль поставлен по мотивам произведений Василия Шукшина.

В Барнауле покажут спектакль "Чудики", в котором Федор Добронравов сыграет 9 ролей. Фото: предоставлено краевым театром драмы.
В Барнауле покажут спектакль "Чудики", в котором Федор Добронравов сыграет 9 ролей. Фото: предоставлено краевым театром драмы.
В Барнауле покажут спектакль "Чудики", в котором Федор Добронравов сыграет 9 ролей. Фото: предоставлено краевым театром драмы.

"Чудики" покажут на сцене краевого театра драмы, где за день до этого пройдет также и открытие кинофестиваля.

Режиссером-постановщиком спектакля стал Александр Назаров, главный режиссер известного сериала "Не родись красивой".

Александр Назаров,
режиссер:

— Создавая этот спектакль, мы поставили перед собой действительно сложную и интересную задачу – органично соединить в одной постановке девять разных произведений Василия Шукшина.

В одном пространстве соединились мысли и о грядущем ("Космос, нервная система и шмат сала"), и о прошлом ("Экзамен"), о мечтах, о возможном будущем ("Микроскоп"), и возможном прошлом ("Миль пардон, мадам").

Перед нами реальная жизнь простых людей, которые живут так, как велит им их разум и сердце. Зрители вместе с героями Федора Добронравова смогут задуматься о собственной жизни, остаться наедине с собой и своими мыслями, осознать, что все поправимо, если ты знаешь один маленький секрет — относиться ко всему с легкостью и самоиронией.

Напомним, что Шукшинский кинофестиваль торжественно откроется в театре 24 июля в 18:30, а спектакль "Чудики" покажут 25 июля также в половине седьмого вечера.

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