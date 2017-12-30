Звезды Голливуда массово фотографируются с газетой из российской глубинки "Копейский рабочий"

Звезды Голливуда с газетой "Копейский рабочий". Фото: tjournal.ru. Звезды Голливуда с газетой "Копейский рабочий". Фото: tjournal.ru. Звезды Голливуда с газетой "Копейский рабочий". Фото: tjournal.ru. Звезды Голливуда с газетой "Копейский рабочий". Фото: tjournal.ru. Звезды Голливуда с газетой "Копейский рабочий". Фото: tjournal.ru.

Главный редактор газеты Анны Викалюк рассказала, снимки в редакцию присылает уроженка Копейска Маргарита Сушкевич, которая несколько лет назад уехала из России в США. Там она вышла замуж за американского продюсера Джека Тьюксбери.

Сотрудники "Копейского рабочего" видели Сушкевич только один раз. За несколько лет она не давала комментарии в СМИ по поводу своих подарков уральской газете. По словам журналистов из Копейска, они присылают паре Тьюксбери свежие номера газеты, а те в ответ присылают новые снимки со звёздами.

В 2013 году уральское издание "Копейский рабочий" прославилось благодаря серии снимков, на которых газету держат звёзды кино вроде Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Брюса Уиллиса, Тома Хэнкса, Эммы Уотсон, Анджелины Джоли и других. Впервые подобные фотографии у редакции появились в 2011 году, и с тех пор она регулярно их публикует .