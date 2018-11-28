«Алтайская зимовка-2018»: что интересного посетить на празднике

1 декабря на территории «Бирюзовой Катуни» пройдет «Алтайская зимовка-2018». Праздник приурочен открытию зимнего турсезона и прилету лебедей. «Зимовка» пройдет в нескольких городах и селах края. Рассказываем, какие площадки посетить, как добраться и сколько это стоит.

Основные события «Алтайской зимовки»

Главная площадка откроется на «Бирюзовой Катуни» 1 декабря с 13:00.

В центре турзоны весь день будет работать большой каток и пункт проката коньков. Для детей построят горки и снежный городок, привезут алтайскую резиденцию Деда Мороза. На сцене выступят артисты, пройдет торжественное открытие зимнего сезона на Алтае. Туристы смогут посетить ярмарку алтайских ремесленников.

Схема главной площадки праздника «Алтайская зимовка». www.visitaltai.info

На искусственном озере пройдет чемпионат по зимнему плаванию. Гости смогут присоединиться к «моржам» и искупаться в озере. Согревать отчаянных туристов будут в специальных шатрах и на турбазах.

В небе над «Бирюзовой Катунью» будут летать парапланы, паралеты и мотопарапланы — на соревнования по спорту сверхлегкой авиации приедут спортсмены из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей. Старт у парапланов будет на горнолыжном комплексе «Бирюзовой Катуни». Участники будут соревноваться в полетах на точность.

На территории турзоны будет курсировать автобус, на котором туристы смогут бесплатно доехать до «горнолыжки», Тавдинских пещер и площадки с деревянными скульптурами.

2 декабря главным событием «зимовки» станет экскурсия в Лебединый заказник в Советском районе. На незамерзающем озере Светлом можно увидеть белых лебедей. Рядом с озером будет работать ремесленная ярмарка, где можно купить сувениры, мед, горячий чай.

Лебединый заказник. «Алтайская зимовка-2016» Олег Богданов

Что еще посетить на «Алтайской зимовке»

Гонки мотолыжных экипажей в Змеиногорске

Соревнования пройдут 1 декабря на берегу Нагорного пруда, около памятника Ермаку. Гонки начнутся в 11:30. Зрители увидят десять групповых заездов, в которых поучаствуют 80 алтайских спортсменов. Экипажи, состоящие из лыжника и мотоциклиста, должны будут за определенное время пройти наибольшее количество кругов, не потеряв друг друга. Победителей наградят в 17:00 на городском катке. Завершится праздник фейерверком.

After-party в «Сибирской монете»

Развлекательный комплекс Altai Palace впервые присоединился к празднику. 1 декабря здесь готовят специальную вечернюю программу для туристов. В 17:00 начнется показ фильмов и мультфильмов, в 20:00 можно посетить караоке-вечеринку. В 23:00 будет концерт аргентинского гитариста, певца, композитора Хосе Луиса Пардо. В полночь начнется дискотека.

Вход в комплекс будет бесплатным, однако отдыхающие должны заранее зарегистрироваться у администратора Altai Palace, сообщили в «Алтайтурцентре».

Пельмени и фешн-шоу в Бийске

1 декабря в 14:00 в ДК Бийского олеумного завода проведут «Пельменийские игры-2018». Это соревнования по лепке пельменей на скорость. «Спортсмены» покажут себя в дисциплине «Быстрая сотня», а любителям предстоит соревноваться в категории «Метр пельменей», сообщается на сайте «Алтайтурцентра».

2 декабря в ТРК «Воскресенье» пройдет показ авторской коллекции Hype Russian style. Организаторы называют это событие «исторически достоверным» фешн-шоу. Туристам покажут реконструкцию русских исторических костюмов и их современные версии. Развлекательная программа начнется в 13:00, вход свободный.

«Алтайская зимовка» в Барнауле. Евгения Родочинская

Сколько стоит тур на «Алтайскую зимовку»?

Туроператоры подготовили однодневный тур в «Бирюзовую Катунь» на 1 декабря стоимостью от 1 тыс. рублей на человека. В такую путевку входит доставка на «Бирюзовую Катунь» и экскурсии.

Некоторые турфирмы предлагают двухдневные туры на «Алтайскую зимовку». То есть туристы 1 декабря едут из Барнаула на «Бирюзовую Катунь», остаются ночевать на территории турзоны и утром отправляются на «лебединое» озеро. Возвращение в Барнаул запланировано на вечер 2 декабря. Такая поездка стоит 3,9 тыс. рублей.

Для того, чтобы посетить другие события «Алтайской зимовки», придется добираться своим ходом.

Где переночевать туристам

Для тех, кто едет на «Бирюзовую Катунь» на личном авто, проблем с ночевкой быть не должно, уверяют организаторы праздника. Зимой в турзоне работают 10 турбаз. Переночевать также можно на туркомплексов, которые расположены на протяжении 20 км от «Бирюзовой Катуни» до Аи. Суточное размещение стоит от 500 до 2 тыс. рублей в сутки на человека.

Как добраться до «Бирюзовой Катуни»

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и «Бирюзовой Катунью» составляет около 290 км. На автомобиле доехать можно за 3−4 часа (не считая возможных пробок). Въезд на территорию турзоны со стороны моста будет бесплатным.

Что взять с собой на «Алтайскую зимовку»: лайфхаки