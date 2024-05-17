Аналитики МегаФона выяснили, зачем иностранцы приезжают в сибирские глубинки

Ежегодно туристический трафик в музеях-заповедниках увеличивается минимум на 20%. Локации пользуются популярностью как у россиян, так и у иностранных туристов. Эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов составили путеводитель по музеям Сибири, в топ-5 которого вошли локации Хакасии, Алтая, Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев.

Кемерово, Кемеровская область

Музей-заповедник «Красная горка» расположен на возвышенном правом берегу Томи, в месте, где в 1721 году был открыт кузнецкий уголь. Его местонахождение предопределило главную тематику экспозиций: история горнопромышленного дела. С начала года объем онлайн-трафика посетителей в музее под открытым небом увеличился в 2,5 раза. Самыми интернет-активными туристами стали москвичи, жители центральных регионов России и Сочи. В топ-3 самых «качающих» зарубежных стран вошли Китай, США и Казахстан.

Большеречье, Омская область

«Старина Сибирская» — единственный в Омской области музей-заповедник «живой истории». Находится в 200 км от областного центра. Этот музей под открытым небом знакомит посетителей с историей и культурой, архитектурой, промыслами, археологией и природой Омской земли. За год интернет-активность абонентов МегаФона в этой локации увеличилась на 17%, а голосовой трафик — на 11%. В этой локации также «засветились» и российские, и иностранные туристы.

Шушенское, Красноярский край

Музей-заповедник «Шушенское» — частично реконструированная часть сибирского села конца XIX-начала ХХ веков. Территория музея превышает 16 га, включает в себя мемориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня» с усадьбами — аналогами деревянного зодчества Енисейской губернии конца XIX века. За год абоненты в этой локации сёрфили в интернете на 27% чаще. Больше всего гигабайт мобильного дата-трафика «прокачали» туристы из Ивановской, Московской, Челябинской, Свердловской и Кировской областей, а также жители Москвы. Среди иностранцев отличились интернет-активностью туристы Казахстана, Китая и Уругвая.

Июс, Хакасия

Музей-заповедник «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Это массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и сооружения, которые, по мнению археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной. В этом году инженеры МегаФона провели модернизацию телеком-оборудования в селе Июс, благодаря чему расширилась емкость сети и увеличились средние скорости передачи данных. Теперь туристы смогут еще быстрее загружать контент в социальные сети и мессенджеры, делать сторис и звонить по видеосвязи. За год интернет-трафик в этой локации увеличился в три раза. На «Сундуках» активно пользуются мобильным интернетом как россияне, так и иностранцы.

Сростки, Алтайский край

Всероссийский музей-заповедник им. В.М. Шукшина создан на родине писателя. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей, чтобы пройтись по улочкам его детства, выйти на берег Катуни и полюбоваться островами и просторами, чтобы приблизиться к пониманию творческого наследия писателя. С начала года интернет-активность абонентов МегаФона в этой локации увеличилась на 20%, а голосовой трафик — на 22%. Среди иностранцев наиболее часто музей посещали граждане Эстонии, Нидерландов и Австрии, а среди жителей России — туристы из Москвы и Московской области, Нижегородской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

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