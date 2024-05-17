17 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Туризм

Аналитики МегаФона выяснили, зачем иностранцы приезжают в сибирские глубинки

Ежегодно туристический трафик в музеях-заповедниках увеличивается минимум на 20%. Локации пользуются популярностью как у россиян, так и у иностранных туристов. Эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов составили путеводитель по музеям Сибири, в топ-5 которого вошли локации Хакасии, Алтая, Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев.

Ежегодно туристический трафик в музеях-заповедниках увеличивается минимум на 20%.
Ежегодно туристический трафик в музеях-заповедниках увеличивается минимум на 20%.
Фото: ru.freepik.com, автор haritanita.

Кемерово, Кемеровская область

Музей-заповедник «Красная горка» расположен на возвышенном правом берегу Томи, в месте, где в 1721 году был открыт кузнецкий уголь. Его местонахождение предопределило главную тематику экспозиций: история горнопромышленного дела. С начала года объем онлайн-трафика посетителей в музее под открытым небом увеличился в 2,5 раза. Самыми интернет-активными туристами стали москвичи, жители центральных регионов России и Сочи. В топ-3 самых «качающих» зарубежных стран вошли Китай, США и Казахстан.

Большеречье, Омская область

«Старина Сибирская» — единственный в Омской области музей-заповедник «живой истории». Находится в 200 км от областного центра. Этот музей под открытым небом знакомит посетителей с историей и культурой, архитектурой, промыслами, археологией и природой Омской земли. За год интернет-активность абонентов МегаФона в этой локации увеличилась на 17%, а голосовой трафик — на 11%. В этой локации также «засветились» и российские, и иностранные туристы.

Шушенское, Красноярский край

Музей-заповедник «Шушенское» — частично реконструированная часть сибирского села конца XIX-начала ХХ веков. Территория музея превышает 16 га, включает в себя мемориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня» с усадьбами — аналогами деревянного зодчества Енисейской губернии конца XIX века. За год абоненты в этой локации сёрфили в интернете на 27% чаще. Больше всего гигабайт мобильного дата-трафика «прокачали» туристы из Ивановской, Московской, Челябинской, Свердловской и Кировской областей, а также жители Москвы. Среди иностранцев отличились интернет-активностью туристы Казахстана, Китая и Уругвая.

Июс, Хакасия

Музей-заповедник «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Это массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев, высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и сооружения, которые, по мнению археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной. В этом году инженеры МегаФона провели модернизацию телеком-оборудования в селе Июс, благодаря чему расширилась емкость сети и увеличились средние скорости передачи данных. Теперь туристы смогут еще быстрее загружать контент в социальные сети и мессенджеры, делать сторис и звонить по видеосвязи. За год интернет-трафик в этой локации увеличился в три раза. На «Сундуках» активно пользуются мобильным интернетом как россияне, так и иностранцы.

Сростки, Алтайский край

Всероссийский музей-заповедник им. В.М. Шукшина создан на родине писателя. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей, чтобы пройтись по улочкам его детства, выйти на берег Катуни и полюбоваться островами и просторами, чтобы приблизиться к пониманию творческого наследия писателя. С начала года интернет-активность абонентов МегаФона в этой локации увеличилась на 20%, а голосовой трафик — на 22%. Среди иностранцев наиболее часто музей посещали граждане Эстонии, Нидерландов и Австрии, а среди жителей России — туристы из Москвы и Московской области, Нижегородской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Представление «Как разбудить дракона»
Турнир «Битва драконов»
Театральная ярмарка «Папин день»
Экскурсия на Сереброплавильный завод
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость