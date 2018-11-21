Авиафлот: пришло время «Черной Пятницы»

Черной считают пятницу, что идет за Днём благодарения в Америке. Этот ноябрьский праздник всегда выпадает на четвертый четверг. Поэтому Чёрная пятница отмечается на следующий день. Это начало грандиозных распродаж, посвященных Рождеству.

«Черная Пятница» в туристической компании «Авиафлот» это время, когда вы можете приобрести подарочный сертификат со скидкой до 50%, забронировать тур или перелет по выгодной цене.



Для всех клиентов при покупке или бронировании тура или авиабилета мы приготовили подарки в путешествие.

При бронировании тура с вылетом из Новосибирска мы предоставим 100% скидку на трансфер в аэропорт.* А при покупке авиабилета вы получаете подарочный сертификат на следующую покупку тура или можно приобрести его со скидкой до 50% без покупки авиабилета и тура!* Столько подарков еще не было!

И уже по сложившейся традиции, специально для наших клиентов, мы продлеваем время работы всех офисов продаж до 24.00 23.11.2018 г. Адреса офисов уточняйте на сайте aviaflot.ru



Предлагаем вам ознакомиться со специальными предложениями*:

1. Китай , Хайнань вылет из Новосибирска 14.12. на 6 ночей — 26 442 руб./чел.

2. Таиланд , Паттайя вылет из Барнаула 09.01. на 12 ночей — 45 900 руб./чел.

3. Таиланд , Самуи вылет из Барнаула 16.12. на 12 ночей — 44 434 руб./чел.

4. Вьетнам , о. Фукуок вылет из Новосибирска 14.12. на 11 ночей — 48 233 руб./чел.

5. Москва экскурсионный тур с 28.12.2018 по 08.01.2019 — 10 282 pуб./чел.

6. Билеты на Кремлевскую ёлку «ребенок без сопровождения взрослых» — 2 800 руб.

«ребенок + взрослый» стоимость — 4 000 руб.

7. Перелет Новосибирск-Москва туда-обратно — 7 150 руб./чел. ( даты 14.12−18.12)

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

Сайт компании: aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66