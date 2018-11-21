Авиафлот: пришло время «Черной Пятницы»

«Черная Пятница» в туристической компании «Авиафлот» это время, когда вы можете приобрести подарочный сертификат со скидкой до 50%, забронировать тур или перелет по выгодной цене.
Для всех клиентов при покупке или бронировании тура или авиабилета мы приготовили подарки в путешествие.
При бронировании тура с вылетом из Новосибирска мы предоставим 100% скидку на трансфер в аэропорт.* А при покупке авиабилета вы получаете подарочный сертификат на следующую покупку тура или можно приобрести его со скидкой до 50% без покупки авиабилета и тура!* Столько подарков еще не было!
И уже по сложившейся традиции, специально для наших клиентов, мы продлеваем время работы всех офисов продаж до 24.00
Предлагаем вам ознакомиться со специальными предложениями*:
- вылет из Новосибирска 14.12. на 6 ночей — 26 442 руб./чел.
- вылет из Барнаула 09.01. на 12 ночей — 45 900 руб./чел.
- вылет из Барнаула 16.12. на 12 ночей — 44 434 руб./чел.
- вылет из Новосибирска 14.12. на 11 ночей — 48 233 руб./чел.
- экскурсионный тур
с 28.12.2018 по 08.01.2019— 10 282 pуб./чел.
- «ребенок без сопровождения взрослых» — 2 800 руб.
- «ребенок + взрослый» стоимость — 4 000 руб.
- туда-обратно — 7 150 руб./чел. (даты 14.12−18.12)
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.
Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.
Сайт компании: aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66
*Акция действует