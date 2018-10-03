Среди тундры и вечной мерзлоты. Самый восточный город России и Евразии глазами altapress.ru

Когда я рассказываю кому-то, что была на Чукотке, меня чаще всего спрашивают: «А это где?». Если начать говорить про географию этого места, то можно устать от постоянного повторения слова «самый». Это уникальный регион, где находятся все крайние восточные точки России и Евразии и самый северный город. Я побывала в самом восточном — столице региона Анадыре. Это был настоящий отпуск на море. Да, в нем было нельзя купаться. Ну и что?

Маленькая столица у большого моря

Столица Чукотки находится на берегу Анадырского залива Берингова моря. Из главного аэропорта, который находится в поселке Угольные Копи, нет сухопутной дороги до Анадыря. Чтобы куда-либо улететь из столицы, нужно пересечь Анадырский лиман. Зимой он замерзает, и становится частью федеральной автотрассы А384. А летом люди добираются на катере «Камчатка» или на грузовых баржах.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Первое, что поражает, когда прибываешь в Анадырь — все дома и здания стоят на сваях. Такой тип строительства необходим из-за вечной мерзлоты. По этой же причине все дороги сделаны из бетонных плит. Привычного асфальта на Чукотке почти не встретишь.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Второй шок происходит, когда замечаешь отсутствие деревьев. В Анадыре садят ивы, но они кустарниковые. При этом у горожан хватает энтузиазма для того, чтобы высаживать цветы в клумбах. И не какие-нибудь сентябрины — а васильки, анютины глазки и петунии.

Анадырь — очень яркий город. Большинство домов — цветные. Раскрашивать их стали при прошлом губернаторе, Романе Абрамовиче. Проект городской среды разработала дизайн-студия «Ё-программа». Они убедили губернатора, что это поможет горожанам позитивнее воспринимать окружающую действительность. За всех жителей Чукотки сложно сказать, но вот меня, как туриста, это восхитило.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

В Анадыре почти на каждом шагу видишь что-то чукотское: тематические рисунки, фрески и баннеры на стенах домов, наклейки на общественном транспорте. Они заметно контрастируют с современностью: только что ты умилялся названию магазина «Чукчаночка», а через два здания натыкаешься на вывеску службы доставки Wildberries.

Это настолько маленький городок, что его легко можно обойти вдоль и поперек за пару часов. Поэтому здесь нет понятия «далеко». Хотя услуги такси очень популярны — 100 рублей по городу. Учитывая цены на все остальное, это очень дешево.

В Анадыре есть три автобусных маршрута. Проезд в муниципальном транспорте для всех бесплатный. Одно из развлечений местных школьников — просто так покататься на автобусе.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

В целом город выглядит аккуратно, немного напоминает алтайский Заринск. Но благополучие царит не везде: встречаются и обшарпанные дома, и бездорожье местами — например, с коляской без проблем проехать не получится. Хотя жители Анадыря в целом довольны: говорят, до приезда Абрамовича все было совсем печально. По нему здесь немного ностальгируют.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Северное спокойствие

Жители Чукотки производят впечатление довольно сдержанных, не слишком эмоциональных людей. Еще одна интересная черта — медлительность. Да и куда торопиться, если все рядом? И, кажется, никого не волнует, что из-за странного расписания катера можно убить целый день на то, чтобы проводить человека в аэропорт. Никто не психует, никто никуда не спешит.

Справа — Роман Копин , губернатор Чукотки. Анастасия Корягина , altapress.ru

В Анадыре живет 15 тысяч человек — столько же, сколько чукчей во всей России. На каждого представителя коренного населения здесь приходится два русских. Есть и метисы. Для многих чукчей брак с представителем другой национальности считается большой удачей. Смешение крови, на их взгляд, оздоравливает нацию.

Раньше чукчи практиковали групповые браки в целях выживания и предлагали своих жен на ночь заезжим людям других национальностей — чтобы зачать здорового и сильного ребенка. Сейчас эти обычаи сошли на нет.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Считается, что на Чукотке нет проблем с наркотиками. Завозить их проблематично, а конопля в условиях вечной мерзлоты не растет. В 2016 году Чукотку покинул последний официально зарегистрированный наркоман.

Зато алкоголизм процветает. Спиртное в Анадыре можно купить только до 8 вечера, а по определенным дням, например, 1 сентября, нельзя вовсе. В регионе даже есть села, где официально запрещена продажа алкоголя, причем сделано это по желанию самих жителей. У коренного населения быстро вырабатывается зависимость от спиртного.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

В «Википедии» написано, что Анадырь расположен в пограничной зоне, но это уже не так. В июне 2018 года ее сняли. Теперь погранзона охватывает только острова. Это значит, что теперь на Чукотку можно прилетать просто так, не оформляя заранее пропуска у пограничников. Анадырцы говорят, что из-за этого город уже наводнили иностранцы и гастарбайтеры.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Город восходящего солнца

Поскольку Анадырь — самая восточная региональная столица России и Евразии, он первым из городов континента встречает рассвет.

Это город-порт, поэтому здесь очень много чаек. Они крупные и довольно упитанные. Местное население почему-то зовет их бакланами. Может, за крикливость, а может, за наглость. В Анадыре они живут с весны до осени, выводят здесь птенцов, инспектируют помойки и воруют добычу у рыбаков.

Из привычных жителю Алтая птиц встречаются воробьи и голуби. Их гораздо меньше, но они тоже, судя по упитанности, не голодают.

В Анадырском лимане в хорошую погоду плавают белухи (зубатые киты) и кольчатые нерпы (вид настоящих тюленей). Они довольно близко подплывают к причалам. Это сначала шокирует, а потом приводит в восторг.

Несмотря на близость моря и наличие песчаных пляжей, купаться в нем нельзя. То есть, если полезешь в воду, никто держать не будет, но пальцем у виска покрутят.

Летом температура воды на поверхности достигает +10. Я только руки намочила. Вода по ощущениям примерно как в Телецком озере осенью.

В августе и сентябре можно увидеть много людей в тундре в окрестностях города. Туда анадырцы ходят собирать ягоды и грибы, которым вечная мерзлота нипочем.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Растительность в тундре. Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Растительность в тундре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Растительность в тундре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Рыбное место

Уровень безработицы в Анадыре низкий. Здесь есть все административные и социальные объекты, какие должны быть в столице любого региона. В окрестностях добывают уголь, золото и серебро. Развито оленеводство, рыболовство и охотничий промысел — этим по большей части занимается коренное население.

Основное производство в Анадыре — рыбное. Здесь можно купить наисвежайшую кету и икру, потому что рыба ловится прямо в городской черте. Рыбзавод напрямую поставляет продукцию в единственный в городе супермаркет и другие магазины. Помимо лососевых здесь добывают корюшку, щуку, чира.

Рыбное место в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Частники ловят рыбу сетями. Рыбаки потрошат ее тут же на берегу, достают икру, солят и упаковывают. Коптят здесь же, в бытовках.

Лососевых ловят в основном из-за икры, потому что ее можно выгодно продать. Многие рыбаки, поймав самца, тут же выбрасывают его обратно в море. Самок после потрошения могут продать по дешевке либо отдать просто так. Либо выбрасывают, хотя это запрещено.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Превышать нормы добычи тоже нельзя, но большинство рыбаков нарушают этот запрет. Браконьерство тут — обычное дело, просто его масштабы разные.

Чукчи относятся к коренным малочисленным народам, как и живущие на Чукотке эвены, эскимосы и чуванцы. Они могут заниматься промыслом на особых условиях, в том числе добывать краснокнижных китов. Этим пользуются ушлые русские рыботорговцы — нанимают местных работать на себя под видом обычных рыбаков.

Рыбное место в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Сколько стоит жить на Чукотке

Цены — это одна из чукотских достопримечательностей. Если кто-то фотографирует ценники в магазинах — значит, это турист. От этого очень сложно удержаться, потому что иначе кто поверит, что помидоры могут стоить по 600 рублей за кг?

Дело в том, что овощи на Чукотке растут в теплицах. Есть пара теплых районов вблизи поймы реки Анадырь, где нет вечной мерзлоты, и можно садить картошку в открытый грунт. Но свои потребности регион все равно не обеспечивает. Поэтому все везут самолетами и кораблями.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Такая ситуация обстоит со всем, чего не производит Чукотка. Мебель, бытовая техника, одежда, фрукты, алкоголь, лекарства — все можно смело умножать в два, а то и в три раза, если сравнивать с алтайскими ценниками.

Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Самые высокие цены — в супермаркете. Дешевле всего продукты стоят в магазинах, находящихся на удалении от центра, до которых сложнее добраться.

Я была в Анадыре в «дешевый» период — пока открыта морская навигация, стоимость продуктов относительно низкая. Зимой, когда грузы перевозят только по воздуху, все становится еще дороже. Поэтому северяне стараются сэкономить везде, где можно.

Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Например, перед 1 сентября, когда основная часть жителей Чукотки возвращается из отпусков, можно запросто встретить в самолете людей с букетами цветов для учителя — потому что из Москвы везти дешевле. А одежду, технику и мебель многие заказывают на интернет-сайтах.

Цены в сувенирных лавках местами просто запредельные. Набор открыток из 12 штук стоит 600 рублей. Фляга из лапы медведя — 30−35 тыс. рублей. А стоимость изделия из моржовой кости — традиционного чукотского сувенира — может доходить до 100 тыс. рублей.

Икра и красная рыба здесь тоже недешевые, хотя все ловится на Чукотке, и рыбзавод в двух шагах. Это больше всего возмущает местных жителей. В этом году цена на свежую икру кеты равнялась 2 800 рублям за кг. У частников икра дешевле, а рыбу можно взять за бесценок или даже бесплатно.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Стоимость услуг ЖКХ тоже выше, чем в Барнауле. К примеру, киловатт электроэнергии стоит 5,7 рублей. В Барнауле — от 3 до 3,9 рублей.

Здесь одни из самых высоких зарплат в стране. Но в пересчете на стоимость жизни выходит, что покупательская способность большинства жителей Чукотки даже ниже, чем в Алтайском крае. Хорошо зарабатывают начальники, чиновники, предприниматели и силовики.

Цены в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Белые ночи и холодное лето

В Анадыре суровый субарктический морской климат. Лето очень короткое и прохладное. Жителю Алтайского края может показаться, что его и вовсе нет, а это просто весна плавно перетекает в осень. В самый теплый день лета в этом году было 22 градуса, в самый холодный — 2 градуса.

В мае-июле здесь наступают «белые ночи». Солнце ненадолго заходит за горизонт, но на улице все равно все время светло. Полярной ночи, когда солнца вообще нет, в Анадыре не увидишь. Просто зимой начинает темнеть очень рано, уже в три часа дня. Но в поселениях, расположенных севернее столицы, жители переживают и полярную ночь, и полярный день.

Погода в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Чукотку не назовешь солнечным регионом, но все же здесь больше ясных дней, чем в Санкт-Петербурге. Из-за близости к морю в Анадыре высокая влажность. Летом часто стоит туман, который рассеивается только к 13−14 часам дня.

Здесь все время дует ветер, и зачастую холодный. Местные жители говорят, что Анадырь стоит на семи ветрах. Из-за этого даже в +16 люди ходят в куртках. Хотя находятся «моржи», которые переодеваются в шорты, как только выглядывает солнце.

Погода в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Вопреки ожиданиям, северное сияние в Анадыре бывает нечасто. Для того, чтобы увидеть это явление всей красе, лучше ехать за полярный круг, на север.

«Только самолетом можно долететь»

На всей Чукотке нет ни одного железнодорожного или автомобильного вокзала. Потому что незачем. Нет железных дорог, а благоустроенные автодороги проложены только в пределах населенных пунктов. За вокзал в Анадыре туристы принимают здание казначейства.

Прямо по улице — здание казначейства в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Большая часть населенных пунктов Чукотки изолированы друг от друга. Рядом с районными центрами обычно находятся одно-два маленьких села, к которым идут грунтовые дороги. Зимой дорожная сеть расширяется за счет обустройства зимников.

На небольшие расстояния местные жители ездят на внедорожниках, самостоятельно модифицированных автомобильных вездеходах (они здесь часто встречаются) или собаках. В остальных случаях только по воде или воздуху.

Транспорт в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

В некоторые поселки ЧАО с июля по сентябрь ходит теплоход «Капитан Сотников». У него особое расписание, которое не всегда выполняется, потому что погода может подвести. Билеты стоят от 4400 до 7700 рублей, и это льготные тарифы, ниже себестоимости перевозки. Дети до 14 лет могут проехать по 50% стоимости, а до семи лет вообще бесплатно.

Внутрирегиональные воздушные рейсы обслуживает компания «Чукотавиа», которая летает на небольших самолетах типа «Ан» и вертолетах Ми-8. Стоимость авиабилетов между поселками Чукотки варьируется от 3 до 12 тысяч рублей. Все номера рейсов начинаются с букв АД, и над этим в аэропорту постоянно потешаются туристы.

Транспорт в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Авиабилеты на Чукотку — одни из самых дорогих в стране. К примеру, мне пришлось лететь через Москву, потому что так было дешевле. Билет из столицы страны в Анадырь стоил 43 тыс. рублей, обратно — 28 тыс. рублей.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Топ-10 интересных мест Анадыря

1. Тавайваам (с чук. «Река, по которой ездят») — национальное чукотское село. В советские годы здесь было развито оленеводство, действовал совхоз «имени XX съезда КПСС» — даже вывеска сохранилась. Сейчас здесь занимаются в рыболовством, изготовлением сувениров и сезонными работами.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

2. Мыс Обсервации или Унпъэныткын — «мыс за столбом». Здесь находится ветро-дизельная электростанция.

Мыс Обсервации в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

3. Сопка Верблюжка. Самая высокая точка города Анадыря. В хорошую погоду сюда приходят фотографироваться с селфи-палками и жарить шашлыки.

Сопка Верблюжка. Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

4. Гора Михаила — по сути 250-метровая сопка. Здесь открывается замечательный вид на море, Анадырь и Угольные Копи. На горе находятся остатки тропосферной радиорелейной станции связи и системы наблюдения. Здесь же располагается горнолыжная база и бугельный подъемник.

Гора Михаила в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Гора Михаила в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

5. Гора Св. Дионисия или Тэмлян — «сломанное острие». Остатки потухшего древнего вулкана. По ней анадырцы определяют, какая будет погода: «Если Дионисий чистый», то будет ясно, а если вершина в тумане — быть ненастью".

Гора Дионисия в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

6. Музей «Наследие Чукотки». Здесь внушительная коллекция экспонатов от древних отпечатков растений на камнях до национальной одежды и таксидермических чучел.

Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru В музее «Наследие Чукотки». Анастасия Корягина , altapress.ru Музей «Наследие Чукотки». Анастасия Корягина , altapress.ru Музей «Наследие Чукотки». Анастасия Корягина , altapress.ru Музей «Наследие Чукотки». Анастасия Корягина , altapress.ru Музей «Наследие Чукотки» Анастасия Корягина , altapress.ru Музей «Наследие Чукотки» Анастасия Корягина , altapress.ru

7. Порт Анадыря. Здесь можно посмотреть как на работающие суда, так и на заброшенные, проржавевшие и поросшие травой.

Порт в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

8. Набережная Анадыря. Разделена на две части: на одной находится мемориальный комплекс «Первый ревком Чукотки», на другой — сквер с лавочками и памятник Николаю Чудотворцу.

На набережной в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Набережная в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

9. Памятники:

Леониду Гриневецкому , основателю Анадыря ( тогда — Ново-Мариинска). Стоит в городском сквере.

основателю Анадыря тогда — Ново-Мариинска). Стоит в городском сквере. Юрию Рытхэу , чукотскому писателю. Необычный монумент , стилизованный «наскальными» рисунками.

чукотскому писателю. Необычный монумент стилизованный «наскальными» рисунками. Николаю Чудотворцу , самый большой в мире памятник этому святителю ( высота — 10 метров).

самый большой в мире памятник этому святителю высота — 10 метров). Памятник законсервированным чукотским поселкам. Находится около сувенирной лавки. На «крыльце» прибиты таблички улиц из населенных пунктов , которых больше нет.

Памятник Леониду Гриневецкому в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Памятник Юрию Рытхэу , чукотскому писателю. Анастасия Корягина , altapress.ru Памятник Николаю Чудотворцу в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Памятник Николаю Чудотворцу в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru Жизнь в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

10. Свято-Троицкий кафедральный собор — крупнейший в мире действующий православный деревянный храм, построенный на вечной мерзлоте.

Свято-Троицкий кафедральный собор в Анадыре. Анастасия Корягина , altapress.ru

Жизнь в Анадыре

Крайние точки России и Евразии , расположенные на Чукотке: самый восточный город — Анадырь;

самый северный город — Певек;

самое восточное постоянное поселение — Уэлен;

самая восточная материковая точка — мыс Дежнева;

самая восточная островная точка — остров Ратманова.