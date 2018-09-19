Море, солнце… Или где провести незабываемый отпуск этой осенью

Хайнань — второй по величине (после Тайваня) и единственный в Китае остров с тропическим климатом. Более 300 дней в году здесь стоит ясная солнечная погода. Среднегодовая температура воздуха на острове — +24 °C, воды — +26 °C. Если вы любитель пляжного отдыха, то путешествие на Хайнань идеально вам подойдет! Остров славится прекрасным климатом, кристально чистым морем и богатой растительностью.

Кому понравится отдых на острове Хайнань?

Такое путешествие подойдет для туристов-одиночек, молодежных компаний и семейных пар. Не будет скучно ни любителям экскурсий, ни искателям приключений и необычного отдыха, ни парам, желающим отвлечься от шумной суеты и уединиться в поисках гармонии и релаксации. Кроме того, среди отдыхающих на острове Хайнань популярно лечение методами китайской традиционной медицины.

Термальные источники. Фото: архив компании «Авиафлот»

Какой здесь климат?

Туристическим сезоном считается период с ноября по май. С июня по октябрь климат более влажный и жаркий. В это время температура воздуха может достигать +39. Однако многих туристов, собирающихся ехать на Хайнань, привлекает именно этот период, когда цены на все услуги падают, а на пляжах становится свободнее. Мелкий чистый песок, теплое море, прекрасная флора и развитая инфраструктура ежегодно привлекают на Хайнань сотни тысяч любителей пляжного отдыха из разных стран.

Остров Феникс. Фото: архив компании «Авиафлот»

Любителям интересного на заметку!

Если вы любите экскурсии, вам обязательно понравится на острове Хайнань. За небольшую плату вы можете заказать групповую или индивидуальную экскурсию, чтобы посетить наиболее интересные музеи и живописные природные уголки. Долина бабочек, остров обезьян, термальные источники, музеи хрусталя и жемчуга, фольклорная деревня народностей, рыбалка на море или озере.

Статуя богини Гуаньинь. Фото: архив компании «Авиафлот»

Как грамотно выбрать тур?

Хайнань — это маленький кусочек рая, где лето круглый год. В отелях можно получить сервис, который не уступает мировым стандартам. А выбор отельной базы позволит выбрать вариант на любой вкус и кошелек. Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−68−76. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

Комплекс Beauty Crown. Фото: архив компании «Авиафлот»

Мнение эксперта

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Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

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