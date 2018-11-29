Не дожидаясь весны, девушки постят снимки в купальниках из снежного Шерегеша

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Девушка и Шерегеш.
www.instagram.com/1alenagoncharova
На закрытие горнолыжного сезона в Instagram появляется множество снимков девушек-горнолыжниц в купальниках, помеченных хештэгом #шерегеш. Особенно много таких фотографий бывает во время GrelkaFest, когда происходят массовые спуски с горы в купальниках. Но теперь туристки в Шерегеше решили раздеться ради красивого снимка в самом начале сезона.
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