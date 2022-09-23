Нижний Новгород: что посетить туристу в первую очередь

Главные достопримечательности
В городе есть множество знаковых мест, без изучения которых невозможно представить знакомство с Нижним Новгородом. К ним можно отнести:
- Кремль и примыкающие к нему площади. Здесь расположено большое количество музеев, исторических памятников и мемориалов, поэтому, это лучшее место для знакомства с историей и культурой.
- Большая Покровская улица. Что может быть лучше, чем прогулка по улицам незнакомого города? По пути вы ощутите атмосферу старинных особняков, полюбуетесь архитектурными достопримечательностями и познакомитесь со многими важнейшими постройками.
- Рождественская улица. На ней расположено почти четыре десятка старинных архитектурных памятников, большая часть из которых не нуждается в представлении.
- Набережная Федоровская. Еще один уникальный объект, построенный в месте слияния двух великих рек — Волги и Оки.
- Александровский сад. Несмотря на то, что в городе много зеленых зон, парк, разбитый по приказу Николая Первого, у местных жителей считается одним из самых любимых. Несмотря на то, что здесь много современных объектов, место дышит вековой историей.
Тем, кто не может представить путешествия без посещения музеев, мы рекомендуем заглянуть в Музей истории художественных промыслов Нижегородской области, музей под открытым небом «Паровозы России», Нижегородский государственный художественный музей, Литературный музей Максима Горького и многие другие.
Путешествуем с детьми
Если вы отправляетесь на отдых всей семьей, обязательно включите в список обязательных к посещению объектов те, что будут интересны детям. Для них в городе функционируют:
- зоопарки;
- парк Победы (образцы военной техники);
- городской планетарий;
- Сормовский парк культуры и отдыха;
- парк «Швейцария»;
- Фабрика елочных игрушек;
- цирк;
- дельфинарий;
- аквапарк;
- Детский городок профессий «Кидбург»;
- Интерактивный парк развлечений «Hello Park» в ТРЦ «Небо».
Конечно, это далеко не все интересные объекты для ребятишек, но перечисленные наиболее популярны. В городе много парков, набережных и других мест, где можно проводить время активно и всей семьей.