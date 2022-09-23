Нижний Новгород: что посетить туристу в первую очередь

Нижний Новгород — город с историей длиною в 8 веков. Увидеть его улицы, мосты, здания и сооружения стоит хотя бы раз в жизни. Поскольку время путешествия чаще всего ограничено, мы рекомендуем заранее составить программу поездки. Ниже мы расскажем о самых интересных городских достопримечательностях, а подобрать лучшие экскурсии вы можете на сайте https://www.sputnik8.com/ru/nizhnynovgorod .

Главные достопримечательности

В городе есть множество знаковых мест, без изучения которых невозможно представить знакомство с Нижним Новгородом. К ним можно отнести:

Кремль и примыкающие к нему площади. Здесь расположено большое количество музеев , исторических памятников и мемориалов , поэтому , это лучшее место для знакомства с историей и культурой. Большая Покровская улица. Что может быть лучше , чем прогулка по улицам незнакомого города? По пути вы ощутите атмосферу старинных особняков , полюбуетесь архитектурными достопримечательностями и познакомитесь со многими важнейшими постройками. Рождественская улица. На ней расположено почти четыре десятка старинных архитектурных памятников , большая часть из которых не нуждается в представлении. Набережная Федоровская. Еще один уникальный объект , построенный в месте слияния двух великих рек — Волги и Оки. Александровский сад. Несмотря на то , что в городе много зеленых зон , парк , разбитый по приказу Николая Первого , у местных жителей считается одним из самых любимых. Несмотря на то , что здесь много современных объектов , место дышит вековой историей.

Тем, кто не может представить путешествия без посещения музеев, мы рекомендуем заглянуть в Музей истории художественных промыслов Нижегородской области, музей под открытым небом «Паровозы России», Нижегородский государственный художественный музей, Литературный музей Максима Горького и многие другие.

Путешествуем с детьми

Если вы отправляетесь на отдых всей семьей, обязательно включите в список обязательных к посещению объектов те, что будут интересны детям. Для них в городе функционируют:

зоопарки;

парк Победы ( образцы военной техники);

образцы военной техники); городской планетарий;

Сормовский парк культуры и отдыха;

парк «Швейцария»;

Фабрика елочных игрушек;

цирк;

дельфинарий;

аквапарк;

Детский городок профессий «Кидбург»;

Интерактивный парк развлечений «Hello Park» в ТРЦ «Небо».

Конечно, это далеко не все интересные объекты для ребятишек, но перечисленные наиболее популярны. В городе много парков, набережных и других мест, где можно проводить время активно и всей семьей.