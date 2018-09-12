Обитаемый остров: почему туристы едут на Хайнань

Остров Хайнань в Южно-Китайском море расположен на одной широте с Гавайями и постепенно стал главной здравницей Поднебесной. Здесь расположены многочисленные медицинские центры и лечебные термальные источники. Но российские туристы в большинстве своем едут сюда не за этим, а за потрясающим пляжным отдыхом. Пляжи здесь — что надо! Чистый белый песок, лазурное прозрачное море, изумрудные пальмы. А когда надоест валяться под пальмами, можно заняться другими интересными делами.

С конца августа на китайский остров Хайнань летают прямые рейсы из Барнаула. Как так получилось, что этот отдалённый уголок земли привлекает тысячи наших соотечественников на отдых? Сотрудники агентства продуманных поездок «Авианебо» рассказывали о том, чем же заслужена такая популярность и чем заняться на острове.

Даосский храмовый комплекс Дун Тянь, который насчитывает более 800 лет истории, фольклорная деревня народностей Ли и Мяо, Центр Буддизма «Наньшаньсы», шёлковый салон Санья — вот лишь малая часть достопримечательностей, которые стоит увидеть, по прилету на Хайнань.

Дайвинг

Хайнань ( дайвинг) Фото предоставлено рекламодателем

Побережье Хайнаня отлично подходит для занятий дайвингом: вода прозрачная, видимость — более 20 метров, а устойчивый климат и отсутствие сильных подводных течений позволяют погружаться в любое время года. Южно-Китайское море удивит вас своими яркими рыбками, кораллами и прочими красотами своих глубин.

Местная кухня

Хайнань ( кухня) Фото предоставлено рекламодателем

«Восточные Гавайи» славятся своей кухней. Многие блюда уникальны и характерны только для этой провинции. Насыщенный вкус, необычные сочетания продуктов, разные морепродукты, а ещё лапша, четырёхугольная фасоль, утка, местные фрукты и множество всего такого, чего у нас на Алтае вы не найдете.

Термальные источники

Хайнань ( термальные источники) Фото предоставлено рекламодателем

Посещение острова — прекрасная возможность оздоровить организм. Здесь находятся термальные источники, которые будут полезны для людей с заболеваниями дыхательных путей, нервной системы, пищеварения, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата. В санаториях используют приемы традиционной китайской медицины, а также широко применяют снадобья из природных ингредиентов.

Шоппинг

Хайнань ( шоппинг) Фото предоставлено рекламодателем

Закупаться на Хайнань едут не зря: настоящий шёлк, жемчуг, фарфор, хрусталь, чай и кофе тут в ассортименте и просто превосходны. Здесь же можно приобрести и вполне привычные для нас вещи с большими скидками в период распродаж — одежду, обувь, украшения, технику и вообще всё, что душе угодно. А еще остров славится своими конфетами. Особенно хороши кофейные и фруктовые — отличный подарок для близких, привезенный из отпуска.

На момент публикации статьи стоимость недельного тура на Хайнань с вылетом из Барнаула составляет 24 700 руб./чел.

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