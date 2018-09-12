Обитаемый остров: почему туристы едут на Хайнань

Даосский храмовый комплекс Дун Тянь, который насчитывает более 800 лет истории, фольклорная деревня народностей Ли и Мяо, Центр Буддизма «Наньшаньсы», шёлковый салон Санья — вот лишь малая часть достопримечательностей, которые стоит увидеть, по прилету на Хайнань.
Дайвинг
Побережье Хайнаня отлично подходит для занятий дайвингом: вода прозрачная, видимость — более 20 метров, а устойчивый климат и отсутствие сильных подводных течений позволяют погружаться в любое время года. Южно-Китайское море удивит вас своими яркими рыбками, кораллами и прочими красотами своих глубин.
Местная кухня
«Восточные Гавайи» славятся своей кухней. Многие блюда уникальны и характерны только для этой провинции. Насыщенный вкус, необычные сочетания продуктов, разные морепродукты, а ещё лапша, четырёхугольная фасоль, утка, местные фрукты и множество всего такого, чего у нас на Алтае вы не найдете.
Термальные источники
Посещение острова — прекрасная возможность оздоровить организм. Здесь находятся термальные источники, которые будут полезны для людей с заболеваниями дыхательных путей, нервной системы, пищеварения, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата. В санаториях используют приемы традиционной китайской медицины, а также широко применяют снадобья из природных ингредиентов.
Шоппинг
Закупаться на Хайнань едут не зря: настоящий шёлк, жемчуг, фарфор, хрусталь, чай и кофе тут в ассортименте и просто превосходны. Здесь же можно приобрести и вполне привычные для нас вещи с большими скидками в период распродаж — одежду, обувь, украшения, технику и вообще всё, что душе угодно. А еще остров славится своими конфетами. Особенно хороши кофейные и фруктовые — отличный подарок для близких, привезенный из отпуска.
На момент публикации статьи стоимость недельного тура на Хайнань с вылетом из Барнаула составляет 24 700 руб./чел.
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