Очей очарованье: Топ-6 мест, где можно насладиться осенними пейзажами

Лето — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы когда-нибудь отправиться в путешествие осенью? Никакой изнуряющей жары и завышенных цен высокого сезона, только отличные впечатления и личные географические открытия. Агентство продуманных поездок « Авианебо » предлагает вашему вниманию хит-парад осенних отпускных локаций.

С началом осени на Прагу опускаются мистические туманы. Готические замки становятся ещё загадочнее, но солнце по-прежнему радует местных жителей и туристов. Можно комфортно гулять по старинным улочкам, не изнывая от жары. Цены на жильё, сувениры, еду постепенно снижаются, количество туристов уменьшается. Попасть к местным достопримечательностям теперь проще — вам не придётся стоять в огромных очередях по полдня. А как здесь красиво осенью! Листья деревьев окрашиваются в медово-шафрановые цвета, набережные становятся ещё более романтичными, а солнце причудливо подсвечивает старинные здания разными цветами.

Хайленд , Шотландия

Хайленд ( Шотландия) Фото предоставлено рекламодателем

В конце сентября на шотландском высокогорье наступает прекрасная пора: холмы окрашиваются всеми оттенками красного, жёлтого и оранжевого. По деревьям в поисках еды скачут белки, вдали раздается пронзительный олений рев. Осень в Хайленде хороша и тем, что здесь практически нет туристов, которых летом в Шотландии, пожалуй, слишком много.

Трансильвания , Румыния

Трансильвания ( Румыния) Фото предоставлено рекламодателем

Мистическая Трансильвания с началом осени становится просто роскошной. В октябре здесь ещё стоит сухая и тёплая погода. Леса переливаются золотом, а на вершинах гор белеет снег. Живописные природные ландшафты, старинные замки, виноградники — Румыния идеальное место для осеннего отдыха. Кровь здесь, кстати, говоря не пьют, на этот счёт можно не волноваться.

Карелия , Россия

Карелия ( Россия) Фото предоставлено рекламодателем

В сентябре Карелия ещё радует туристов сравнительно тёплой погодой и солнечными деньками. Осенью сюда приезжают, чтобы подышать свежим целебным воздухом, собирать грибы и поздние ягоды, рыбачить и просто любоваться буйством осенних красок. В октябре становится значительно холоднее — Карелия начинает готовиться к зиме.

Гальштат , Австрия

Гальштат ( Австрия) Фото предоставлено рекламодателем

Небольшой городок у озера, спрятанный в австрийских Альпах. Осенние пейзажи здесь, как с открытки — нереальной красоты. Лучшее время для поездки — октябрь. В это время все отели и туристические развлечения ещё доступны, а толп туристов уже нет. В Гальштате вас ждут небольшие улочки с цветными домиками, уютные рестораны, яркая палитра осенних красок и чистый альпийский воздух.

Республика Алтай , Россия

Республика Алтай ( Россия) Фото предоставлено рекламодателем

Осень — это время, когда в Горном Алтае снижается поток туристов и многие базы закрываются, ведь основной сезон подходит к концу. Однако, в республике есть множество круглогодичных отелей и гостиниц. Вас ждут тишина, спокойствие, осенний горный воздух и потрясающие виды. Река Катунь в конце сентября приобретает свой знаменитый бирюзовый оттенок, а деревья на её берегах горят всеми оттенками жёлто-красного спектра.

Справка

Агентство продуманных поездок «Авианебо» готово взять на себя самую скучную часть вашего отпуска — организацию проезда к месту вашего следующего незабываемого приключения. Мы позаботимся и о бронировании отеля, и о визах, и о том, чтобы вы прибыли в аэропорт вовремя.